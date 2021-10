Wat zou jij later willen worden?

Om erachter te komen wat je later wilt worden gingen de leerlingen op bezoek bij verschillende bedrijven, zo werd De Haas RVS uit Oudega bezocht, Hoekstra BV in Sneek, autobedrijf Hoogterp in Gaastmeer, het dorpshuis MFC ’t Joo, een beroepsvisser uit Oudega en twee boerderijen in Oudega, op de boerderij was voor het bezoek zelfs speciaal een veearts en inseminator uitgenodigd. Bij de verschillende bedrijven mochten de leerlingen veel leren, zoals werken met metaal, de verschillende onderdelen van een auto, wat er in een dorpshuis allemaal te vinden is tot zelfs een rondje rijden in een echte vrachtwagen bij Hoekstra BV. Het rijden in een vrachtauto was alleen voor leerlingen uit de hoogste groep en onder begeleiding.

Ouders vertellen over hun beroep

Er kwamen verschillende ouders op school om in de klas te vertellen over hun beroep, zo maakten de leerlingen kennis met beroepen als Röntgenlaborante, orthopedagoog, ondernemer van verschillende bedrijven zoals een scheepswerf en zelfs de beveiligingsmonteur was niet veilig toen hij in school iets moest repareren, hij werd meteen de klas ingehaald om te vertellen over zijn beroep. Voor de peuters en kleuters kwam de tandarts op school te vertellen over het gebit en dat je dagelijks je tanden goed moet poetsen.

Na al deze informatie hebben de leerlingen een beroepengids voor hen zelf geschreven over het beroep dat zij later willen worden. Vandaag op vrijdag 15 oktober was de afsluiting van deze weken met een beroepenspeurtocht door Oudega, de leerlingen bezochten de scheepswerf, de dorpswinkel, de Smit, de dominee, een restaurant en het dorpshuis.

Kinderboekenweek met Tjardo de Graaf

Behalve de vele beroepen stond natuurlijk ook het lezen centraal tijdens de Kinderboekenweek. Zo kwam er een echte kinderboekenschrijver op school, Tjardo de Graaf. Hij wilde als kind al kinderboekenschrijver worden en deze droom is uitgekomen. Hij heeft voorgelezen uit zijn boek ‘Een bijzondere boekenzaak, het geheim van oom Leonard.’ Daarnaast werd er een voorleeswedstrijd gehouden.

Het waren drie leerzame weken voor de leerlingen waarin zij ontdekten wat voor beroepen er allemaal wel niet zijn en wat zij later wel niet allemaal kunnen worden, als je later groot bent.