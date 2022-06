"Wat zou het mooi zijn als het vanzelfsprekend wordt dat alle kinderen gewoon met elkaar spelen”

Met veel enthousiasme is op zaterdag 14 mei jongstleden de eerste samenspeeldag gestart in speeltuin Noordoosthoek aan de Dr. Kuyperlaan in Sneek. Alle kinderen, valide en minder valide, lekker samen met elkaar laten spelen, dat is het motto van de samenspeeldag.

Het is zaterdag 14 mei 2022. Lieke en Logan geven - samen met Anneke Walinga van gemeente Súdwest-Fryslân -onder grote belangstelling het startschot voor deze feestelijke dag, daarbij ondersteund door de ‘Special Dancers’ van zorg- en leerbedrijf 'EspecialCare' die met muziek en dans voor de vrolijke noot zorgen. Janny Boekhout en Bettie van den Berg, twee bestuursleden van de Stichting Speeltuin Noordoosthoek, genieten met volle teugen. “Kijk toch eens hoeveel kinderen er zijn met hun ouders. Dat is toch prachtig!”

Besloten speeltuin

De speeltuin Noordoosthoek is een zogenaamde 'besloten' speeltuin. Dat wil zeggen dat de accommodatie is omsloten door een hek en daarmee alleen toegankelijk tijdens openingsuren. “Dat maakt deze plek uniek”, zeggen Bettie en Janny. “Het ligt mooi beschut in het groen tegen het spoor vlakbij station Noord. Deze speeltuin bestaat al heel lang op deze plek. Veel ouders kwamen hier zelf als kind al. Kinderen kunnen hier mooi samen spelen en ook veel scholen maken gebruik van deze speelplek voor een schoolreisje.”

Als voorbeeld worden de kinderen van de Piet Bakkerschool genoemd, een school voor speciaal onderwijs. “Zelfs een kinderopvang uit IJlst komt hier naartoe. Ze komen dan met de trein van IJlst naar station Sneek Noord. Dat vinden de kinderen prachtig."

Inclusief

De activiteiten in deze speeltuin worden georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het vrijwilligersteam bestaat uit mensen van alle leeftijden en zij hebben zich geweldig ingezet om deze samenspeeldag tot een succes te maken. En dat ís het, aldus de organinisatie. "Iedereen is anders, je doet zoals je bent en je mag zijn zoals je bent. Soms moeten we elkaar wat leren kennen en daar zijn de samenspeeldagen voor bedoeld. Wat zou het mooi zijn als het vanzelfsprekend wordt dat alle kinderen gewoon met elkaar spelen.”

Er is een goede samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân, die de speeltuin rolstoelvriendelijk heeft gemaakt. Samen met het 'Beweegteam SWF' worden nu samenspeeldagen georganiseerd. Anneke Walinga van gemeente SWF hoopt dat er meer van dergelijke initiatieven komen. "De ideeën zijn er vaak wel, maar alle partijen moeten elkaar kunnen vinden en kunnen versterken. Het enthousiasme van het stichtingsbestuur en de vrijwilligers van de Noordoosthoek werkte ook aanstekelijk bij ons als gemeente en kijk nu wat je met elkaar kan bereiken.”

Handen uit de mouwen

“Het is een jaar geweest van voorbereiden, hard werken en veel overleg en nu valt alles samen en we hebben er ook nog prachtig weer bij. Mooier kan eigenlijk niet”, besluiten de vrijwilligers die flink de handen uit de mouwen hebben gestoken. Aan diezelfde mouwen wordt al al snel opnieuw getrokken door de 'Special Dancers'. Ze moeten meedansen. De feestelijkheden gaan de hele dag door, met ook een middagprogramma waarbij nog allerlei spelletjes worden gedaan. Gewoon samen met elkaar!

Positieve initiatieven

Er worden dit seizoen nog twee themadagen georganiseerd: op 16 juli en op 17 september. Meer informatie daarover is te vinden op het Facebook van de speeltuin.