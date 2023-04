De meeste wandlampen gloeien recht naar beneden, maar nu zijn de moderne wandlampen die omhoog en beneden voorlichten ook populair in de verlichtingsmarkt. Industriële kapstokken combineren met industriële wandlampen kan een klassieke uitstraling geven aan de woonruimte.

Wat zijn de voordelen van wandlampen?

De moderne geleide wandlampen hebben vele voordelen die met de traditionele lamp worden vergeleken, kenmerkt het met geleide spaanders als lichtbronnen, kan het de langere levensduur van geleide muurlamp houden, Ondertussen zou het verlichtingseffect groot zijn. U kunt meer geleide muurverlichting kosten besparen. De algemene moderne openlucht wandlamp heeft een hoge IP classificatie om meer veiligheid te verzekeren.

Laag energieverbruik

LED-lampen hebben een laag wattage, waardoor ze zo min mogelijk energie verbruiken. Dit maakt ze een uiterst energie-efficiënte optie om te kiezen en een die ook minder elektriciteit kost. De meest voorkomende wattage van LED lampen voor thuis en op kantoor zijn de 3W, 6W of 8W opties. Voor industriële buitenverlichting wordt een LED met een vermogen van 20W of meer aanbevolen.

Veel keuze

Er zijn verschillende vormen, maten en kleuren waaruit u kunt kiezen als het gaat om LED wandlampen. Kies uit downlights, spotlights, wandlampen of zelfs bunkerlampen voor aan de muur. LED wandverlichting geeft ook een scala aan kleuren af. De meest populaire zijn warm wit of neutraal wit. Het licht dat ze afgeven is ook natuurlijker en "blaast" geen andere kleuren uit zoals fluorescentielampen doen.

Duurzaam en robuust

LED wandlampen zijn bestand tegen extreme temperaturen, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor zowel binnen- als buitenverlichting. Ze hebben ook een robuuste constructie en bevatten geen gloeidraad of gloeilamp en zijn meestal omhuld met beschermend plastic.

Energiezuinige optie

Wandlampen zijn niet alleen om esthetische, maar ook om praktische redenen nuttig. Wandarmaturen zijn energiezuiniger dan andere verlichtings opties, omdat ze voldoende verlichting bieden zonder de hele kamer te verlichten.

Combineer enkele efficiënte wandarmaturen met LED-lampen en u zult zeker een verschil zien in uw maandelijkse energierekening!

Intieme verlichting

Er zijn veel praktische redenen voor wandarmaturen, hun ontwerp, veelzijdigheid en kosteneffectiviteit, maar huiseigenaren en ontwerpers houden ook van de intieme sfeer van de lampen. Wandlampen zetten niemand in de schijnwerpers en overspoelen geen enkele kamer met licht.

Ze zijn ideaal als u bijvoorbeeld een eetkamer een luxueuze en elegante sfeer wilt geven. Wandarmaturen zijn uitstekend geschikt om uitnodigende ingangen te creëren. Praktisch, veelzijdig en uitnodigend - geen wonder dat wandlampen zo populair zijn bij huiseigenaren

Bij het ontwerpen van een kamer en huis hebt u tal van verlichtingsopties. Ieders smaak en huis is anders, maar wandlampen zijn favoriet. U kunt zien waarom met alle voordelen van het verlichten van elke ruimte met wandlampen!

Langdurig

Een hoogwaardige en goed geïnstalleerde LED wandlamp kan tot 50.000 uur meegaan, waardoor het een verstandige keuze is voor gebruik thuis, op kantoor of in de industrie. Het regelmatig vervangen van lampen behoort met LED's tot het verleden.

Gemakkelijk te installeren

Het installatieproces van wandlampen is eenvoudig en de LED-lampen kunnen daarom heel gemakkelijk door een elektricien worden geïnstalleerd. Als het gaat om wandverlichting en bewegwijzering oplossingen, bel dan vandaag nog met de WA leiders in LED technologie, S-tech LED Technology.