Wat zijn de voordelen van keycords bedrukken voor bedrijven?

INGEZONDEN - Ben jij een ondernemer in Sneek? Het is dan een goed idee om na te denken over hoe je ervoor kunt zorgen dat je bedrijf opvalt en boven alle concurrenten uitstijgt.

Eén van de beste opties waar je gebruik kunt van maken voor dit doeleinde is met op maat gemaakte keycords. Met andere woorden, keycords bedrukken is hiervoor nodig. Dit is niet alleen een goed idee omdat ze nuttig zijn, maar ze voegen ook status toe aan je onderneming. Ditzelfde geldt voor polsbandjes bedrukken, wat bijvoorbeeld een goed idee is als je een open dag organiseert in je kantoor. In dit artikel lees je een paar voordelen van keycords bedrukken voor bedrijven, die in principe ook gelden voor de op maat gemaakte polsbandjes.

Keycords bedrukken geeft je merk een boost

Als je met mensen in gesprek bent en ze zien je keycord, dan biedt het direct informatie over je onderneming. Je bedrijfsnaam wordt namelijk op die manier verspreid en wordt iets dat mensen kunnen onthouden. Als je op een congres of evenement bent, blijkt uit onderzoek dat mensen iets minstens zeven keer moeten zien voordat het een blijvende impact heeft. Dit wordt de regel van zeven genoemd. Laten we zeggen dat je 20 mensen hebt op een conferentie, die elk een officieel keycord dragen. Een gesprek kan tellen voor de ene ontmoeting, een poster voor de andere, misschien een mondelinge aankondiging voor een derde. Maar daarna zijn het je keycords die het resterende werk doen.

Keycords bedrukken om het gesprek te starten

Als je nieuwe mensen ontmoet, zijn er genoeg algemene dingen om over te praten. Eén van de nuttigste is om naar de baan van de ander te vragen. Houd er echter rekening mee dat dit in sommige delen van de wereld als een onbeleefde vraag kan worden beschouwd. Ken daarom je publiek! Met op maat bedrukte keycords kun je niet alleen over je carrière praten, maar kun je mensen er ook een beeld van geven. Als een pluspunt, als iemand nieuwsgierig is naar je carrière, dient het koord als een referentiepunt waar mensen naar kunnen vragen. Dit is ook bij polsbandjes bedrukken het geval. Beide promotieartikelen voor je bedrijf zijn echt goede gesprekstarters, waardoor je zo je netwerk kunt vergroten.

Keycords bedrukken om klantloyaliteit en -tevredenheid te vergroten

Hoewel het winnen van nieuwe klanten nogal een uitdaging kan zijn, hoeft het behouden van huidige klanten dat helemaal niet te zijn. Een manier waarop je je waardering aan je klanten kunt tonen is door ze een op maat gemaakte keycord te geven bij een aankoop. Naast een keycord zou je hierbij ook kunnen kiezen voor een bedrukt polsbandje natuurlijk. Hierdoor toon je je consumenten dat je aan ze denkt en hun loyaliteit waardeert. Dit soort keycords hoeven er niet uit te zien als een keycord voor werknemers, maar moeten je merk op dezelfde manier presenteren. Hierdoor kunnen klanten zich een deel van het bedrijf voelen, zonder dezelfde toegang te hebben tot dingen die werknemers mogelijk hebben. Ook zorgt dit opnieuw voor meer merkbekendheid.