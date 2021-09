Wat zijn de hoogste casinowinsten ooit in Nederland?

INGEZONDEN - Binnenkort is het mogelijk om te spelen bij online casino’s in ons land aangezien deze platformen over een tijdje goklicenties krijgen van de Nederlandse overheid.

Hier kun je promotiecodes vinden die je kunt gebruiken als je wilt gaan spelen bij de casino’s op het internet. Inmiddels is het desondanks al veel langer legaal om te gokken in fysieke casino’s. De meeste mensen doen dit voor hun plezier, maar zo nu en dan kunnen ze nog wel eens veel geluk hebben en een jackpot winnen. In dit artikel lees je wat de hoogste casinowinsten ooit zijn in ons land.

8,6 miljoen gulden

De hoogste jackpot die ooit uitgekeerd is in ons land, werd niet eens gewonnen door een Nederlander. Nee, een Belgische speler ging er met deze casinowinst vandoor. Hij speelde op 1 april 2001 in een Holland Casino vestiging in Eindhoven en zette 10 gulden in. Hiermee won hij ruim 8,6 miljoen gulden, wat omgerekend bijna 4 miljoen euro is. Alsof dit nog niet bijzonder genoeg was, viel de Mega Jackpot dezelfde dag nog een keer. Sterker nog, een jaar later werd weer een speler miljonair in Eindhoven: een Nederlandse vrouw won ruim een miljoen gulden.

Laatste jaren veel jackpots

Eindhoven is sowieso een goede vestiging van Holland Casino als je graag een miljoen wilt winnen. In de 10 hoogste jackpots in Holland Casino staat Eindhoven namelijk vier keer. Naast de allerhoogste casinowinst van bijna 4 miljoen euro, zijn hier ook nog eens jackpots van 2,7 miljoen, 2,6 miljoen en 2 miljoen euro gevallen. Bovendien vallen de afgelopen jaren veel jackpots in Holland Casino, wat niet alleen in Eindhoven het geval is. In oktober 2020 won een gokker bijvoorbeeld nog een bedrag van bijna 2 miljoen euro.

39,7 miljoen dollar

Alhoewel er veel mooie casinowinsten zijn behaald in Nederland, stellen deze bedragen weinig voor als je kijkt naar de hoogste jackpots die wereldwijd gewonnen zijn. Hierbij staat een jackpot van 39,7 miljoen dollar met stip op 1, wat omgerekend bijna 34 miljoen euro is. Dit werd gewonnen in 2003 door een software engineer van 25 jaar. Hij won het in Las Vegas bij het Excalibur Casino op een progressieve gokautomaat. Hiervoor gebruikte hij 100 euro. Het gerucht gaat overigens dat er inmiddels een nieuwe hoogste jackpot aller tijden is, maar dit bedrag is nooit officieel vastgesteld. Het zou tussen de 20 en 40 miljoen dollar liggen.