Wat zijn de allerleukste casinospellen?

INGEZONDEN - Elke gokker heeft zijn of haar eigen favoriete spel! Dit is een game waar deze speler veel plezier aan beleeft, wat natuurlijk erg belangrijk is als je naar een casino gaat.

Overigens is het ook mogelijk om de casinospellen vanuit huis te doen. Hiervoor kun je gebruik maken van veel verschillende online casino's.

Keno

Keno is een loterijspel dat tegenwoordig vaak in moderne casino's wordt gespeeld. Een keno-spel maakt gebruik van een ronde glazen omhulling, een "bubble" genaamd, met 80 ballen die het resultaat van de baltrekking bepalen.

Rad van Fortuin

De Big Six, wat in het Nederlands vaak het Rad van Fortuin wordt genoemd, wordt gespeeld door een inzet te plaatsen op een van de 6 symbolen op de speeltafel. Dan wordt het wiel gedraaid. De aanwijzer bevindt zich tussen twee pinnen wanneer deze stopt. Makkelijk maar leuk!

Bingo

In principe kopen bingospelers kaarten met nummers erop in een 5 x 5 raster dat overeenkomt met de vijf letters in het woord BINGO. Dit is zeer eenvoudig om te spelen en wordt natuurlijk ook gedaan bij familiebijeenkomsten of dergelijke evenementen.

Craps

Craps is een behendigheidsspel waarvoor twee zeszijdige dobbelstenen en een speciale craps-tafel nodig zijn. Maximaal vier casinomedewerkers bemannen de tafel om de weddenschappen te beheren en het spel uit te voeren. 12 spelers kunnen tegelijkertijd gokken.

Gokkasten

Gokautomaten zijn een van de gemakkelijkste manieren om te gokken en plezier te hebben in een casino. Elke gokautomaat heeft een bepaald thema zoals racen, eten en speurtochten enzovoort. Over het algemeen is de machine ingesteld met een bepaald aantal rollen van 3 tot 7 en geprogrammeerd met een willekeurig aantal uitbetalingslijnen.

Roulette

Het doel van roulette is om te voorspellen waar de bal op het wiel zal landen. Een originele roulettetafel biedt plaatsen voor maximaal zes spelers en het spel biedt negen verschillende soorten weddenschappen.

Poker

Poker is een kaartspel gebaseerd op een hand van 5 kaarten. De rangorde van de handen van de speler, zoals pair, two pair, flush, three of a kind, straight, full house, four of a kind, straight flush en royal flush. De gokker met de beste hand wint.