Wat zijn cryptovaluta trading bots en waarom zijn ze handig?

INGEZONDEN - Overduidelijk is dat cryptovaluta steeds meer aandacht krijgt in het nieuws. Met name Bitcoin wordt veelal genoemd door zijn gigantische stijgingen en dalingen.

De spectaculaire winsten zorgen voor de wereldwijde toenemende belangstelling van particuliere beleggers, grote bedrijven en zelfs overheden. El Salvador is het eerste land dat Bitcoin officieel erkent als wettig betaalmiddel. Daarnaast hebben voetbalclubs zoals Ajax en Feyenoord een samenwerkingsverband met de Nederlandse crypto handelsplatform Knaken. Ook tijdens het Europese Kampioenschap in 2021 zie je tv-reclames van de Nederlandse crypto-app BLOX. Ondanks dat er in de regel veel weerstand is van overheden en traditionele financiële instellingen, lijkt het erop dat cryptovaluta steeds meer omarmd wordt.

Particuliere en institutionele beleggers en bedrijven willen allemaal profiteren van de exponentiële groei van de cryptomarkt. Toch is het heel belangrijk om te beseffen dat beleggen in de cryptomarkt zeer risicovol is. De grote stijgingen en dalingen zijn inherent aan de cryptomarkt en dat maakt het zo risicovol, maar de winsten kunnen ook enorm zijn.

Toch blijft het heel moeilijk om de markt goed in te schatten. Zelfs als je goed ingelezen bent, je het nieuws nauwlettend in de gaten houdt en je goed de grafieken kan lezen, dan nog kan de waarde van je favoriete cryptoproject binnen enkele minuten met maar liefst 20-50% (of zelfs nog meer) gaan dalen. Voor veel beleggers is de cryptomarkt erg stressvol en kost het veel tijd. Crypto trading bots kunnen voor deze mensen een uitkomst bieden.

Crypto trading bots

Crypto trading bots zijn in feite softwareprogramma’s of applicaties die door middel van kunstmatige intelligentie en machine learning de cryptomarkt nauwlettend in de gaten houden. De bots zijn dusdanig ontworpen dat zij diepgaande analyses voor je uitvoeren. Op basis van de gegevens van de cryptomarkt, volgens de jouw ingevoerde parameters, voeren de handelsbots transacties uit. Kortom, deze crypto trading bots maken gebruik van algoritmen met als doel om winstgevende cryptotransacties uit te voeren. Hierbij is het van belang dat je deze bots goed instelt.

Toch is het niet makkelijk om een goede handelsbot te kiezen. Er is veel keus en veel bots beweren dat zij de beste zijn en dat je veel winst maakt. In de praktijk valt dit vies tegen en het is daarom belangrijk dat je goed de recensies leest van crypto trading bots. Wees dus kritisch is mijn advies. Ook al heb je je bot goed ingesteld dan nog wordt een goede geautomatiseerde handelstransactie bepaald door de kwaliteit van een algoritme.

Er zijn websites die je mogelijkerwijs kunnen helpen. Deze recenseren crypto trading bots en kunnen een goed starpunt zijn in je zoektocht naar een goede handelsbot. Op de website cryptovaluta vind je een overzicht van verschillende gerecenseerde crypto trading bots. Een van de bots die een goede recensie heeft gehad is Bitcoin Profit. Wil je meer weten hierover lees danWat is Bitcoin Profit?

Vijf voordelen van crypto trading bots

Vijf voordelen van trading bots zijn te noemen voor de cryptomarkt. Allereerst voert een handelsbot transacties uit zonder enige emotie in tegenstelling tot een mens. Ook al heb je alles keurig uitgedacht op papier en dan is het nog maar de vraag of je je daaraan kan houden. De praktijk is veel weerbarstiger om zonder emotie de juiste handelingen te doen. De meeste fouten worden dus gemaakt op basis van emotie. Daar heeft een crypto trading bot geen last van.

Ten tweede werkt een trading bot 24 uur per dag. Het is onmogelijk voor een belegger om zeven dagen in de week 24 uur per dag wakker te blijven. De cryptomarkt is altijd open en daarom is het ook zo een moeilijke markt. Voordat je gaat slapen ziet de cryptomarkt er goed uit, maar als je wakker bent, zie je dat je portfolio met 40% procent gedaald is. Een handelsbot slaapt en eet niet en houdt de markt in de gaten terwijl jij slaapt.

Ten derde levert het theoretisch een hoop tijd en gemak op. De meesten van ons hebben een drukke baan, een sociaal leven of hebben een studie. Het kost veel tijd om kennis te vergaren en te leren grafieken lezen. Een handelsbot is dus ideaal voor beginnende cryptobeleggers en je houdt ook tijd over voor andere dingen.

Ten vierde kan in het meest gunstige geval de handelsbot winst maken of je gemaakte winst veiligstellen. Deze winst kan groter zijn dan als jezelf zou gaan handelen op de cryptomarkt. Een goede ingestelde crypto trading bot kan zelfs ervoor zorgen dat bij een dalende trend in de markt jij je munten op tijd verkoopt en als je wilt voor een lagere prijs jouw favoriete cryptomunten weer opkoopt. Zo krijg je meer cryptovaluta en stel je je gemaakte winst veilig.

Als laatste voordeel kan genoemd dat je als belegger niet veel expertise hoeft te hebben over codeer- of handelsvaardigheden. Zelfs als beginner of als minder gevorderde cryptobelegger ben je snel in staat om te participeren op de cryptomarkt. Goede crypto trading bots hebben gebruiksvriendelijke interfaces en helpen de gebruiker om hoe je je handelsbot goed kan instellen. Dit is belangrijk, want wat je wilt, is een zo hoog mogelijke rendement met weinig risico.

Nadelen crypto trading robots

Theoretisch kunnen crypto trading bots winstgevend zijn. Toch is het niet makkelijk om een bot daadwerkelijk goed te configureren. Dit gaat met vallen en opstaan. Naarmate je meer ervaring krijgt, zal het je beter lukken om de bot in te stellen. Ook is het instellen afhankelijk van hoe jij naar de markt kijkt. Het is mogelijk om een bot zonder in te stellen op basis van een bepaald profiel zijn werk te laten doen. Of dit echt winstgevend is, is nog maar de vraag.

Hoewel trading bots geautomatiseerd zijn, is het nog steeds belangrijk om je bot te controleren of zij wel de juiste handelingen blijven uitvoeren. Het blijft immers software. Ook zijn er veiligheidsrisico’s. Crypto trading bots voeren handelstransacties uit via API’s (Application Programming Interface) en daar kunnen cybercriminelen gebruik van maken. Beveilig daarom goed je API-sleutels en deactiveer de optie automatische opnames. Zo verminder je de risico’s.

Conclusie

Een crypto trading bot kan je helpen om de cryptomarkt te betreden en om winst te genereren en deze veilig te stellen. Ook kan je theoretisch tijd overhouden voor andere zaken en werkt een goede handelsbot voor je dag en nacht zelfs wanneer je slaapt.

Toch is het uitkiezen van een goede handelsbot niet makkelijk. De kwaliteit van de algoritmen laat in de regel te wensen over. Het lezen van goede recensies kan helpen, maar uiteindelijk zal je zelf deze bot moeten uitproberen. Zelfs al heb je een goede bot dan nog moet je deze vaak goed instellen. Hiervoor moet je toch kennis en ervaringnodig hebben. Wees dus verstandig en gebruik met een bot altijd maar een klein bedrag dat je kan missen.

Veel cryptobeleggers denken dat je “snel” rijk wordt met crypto’s met of zonder een bot. De succesverhalen zijn overtal te lezen, maar weinig over de “verliezers”. Je ontkomt er niet aan om het nieuws goed in de gaten te houden en je goed in te lezen over de over de cryptomarkt met de daarbij behorende ontwikkelingen. Deze opgedane kennis is ook belangrijk voor het instellen als je een handelsbot zou gaan gebruiken. Een goede crypto trading bot kan je dus mogelijkerwijs helpen om niet te veel geld te verliezen en zorgen dat je niet veel rendement misloopt.