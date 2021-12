Wat wordt hét Friese sportmoment van 2021?

SNEEK- Breng jouw stem uit op één van de 14 geselecteerde bijzondere sportmomenten van afgelopen jaar. Wordt het de Formule E-wereldtitel van Nyck de Vries? Het zilver van Ymkje Clevering, de eerste medaille in Tokio? Cambuur promoveert na vijf jaar weer naar de eredivisie? Het goud van Tristan Bangma en piloot Patrick Bos op de Paralympische Spelen of de vier gouden medailles én de allround titel op het WK shorttrack van Suzanne Schulting? Of wordt het één van de 8 andere bijzondere sportmomenten?