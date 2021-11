Wat wil je op je verjaardag Corry? Zestig kilometer hardlopen!

SNEEK- Lútzen Faber, getrouwd met Corry Buma, stelde zijn vrouw kortgeleden de vraag wat voor cadeau zij wilde hebben op haar zestigste verjaardag. “Ik zou graag 60 km willen hardlopen”, was het toch wel enigszins verrassende antwoord. Vandaag was het zover, want Lútzen en de kinderen van het echtpaar organiseerden de ultraloop voor echtgenote en moeder. Het werd een geweldig sportieve happening met familie, vrienden en bekenden.

Een groep familieleden staat Corry in spanning op te wachten. Broer Paul, schoonzus Saskia en zwager Feike zijn de volgende lopers die de super sportieve Corry zullen vergezellen. Ondertussen staat een van de dochters al klaar met een bekertje energydrank en een stukje kaas. Lútzen kijkt op z’n mobieltje waarop hij de livestream volgt. “Ze kunnen hier over 10 minuutjes zijn”, geeft Faber door. Broer Paul, sportief gekleed in de Sneker kleuren, lurkt nog even aan z’n onafscheidelijke peuk. Zwager Feike knipoogt en heeft het over ‘wedstrijdspanning’. Schoonzus Saskia oogt ontspannen.

Bijzonder verjaardagscadeau

Lútzen Faber vertelt dat hij en hun vijf kinderen meteen hadden ingestemd om het verjaardagscadeau voor Corry zo goed mogelijk te organiseren. Dat Corry een ervaren loopster is (ze liep kortgeleden de Marathon van Rotterdam nog!) moge duidelijk zijn.

De zestig kilometers zijn keurig ingedeeld, waarbij er steeds een groep lopers Corry vergezellen. Begeleiders op fietsen hebben de routekaartjes (zeven in totaal, keurig voorbereid door Frank Klaasen) en flesjes drinken mee. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De start vanmorgen om 09.30 uur was koud en Pluvius liet zich behoorlijk gelden: Fikse buien! Gelukkig werd het in de loop van de dag allemaal wat vriendelijker.

Dan klinkt gejuich, Corry en haar gevolg zijn gearriveerd aan de Parelmoervlinder. Opvallend fit en monter kwebbelt Corry voor het vaderland weg. “Mam, je moet je nu even stilhouden. Eerst drinken en een stukje kaas. Denk om je energie”, zegt dochterlief. Corry lacht. “Het gaat geweldig”, geeft ze aan. “Nou kom met suske”, maant Paul Buma. En daar gaat de sportieve familie, vooraf gegaan door Detsje, een ander familielid op de fiets. Er is nog zo’n 18 kilometer te gaan.

Finish

Even na vier uur vanmiddag volbrengt Corry de monstertocht. Uitermate fit wordt de sportieveling door familieleden, vrienden, kennissen en loopgroep Sneek met gejuich ontvangen. En de gemiddelde snelheid van Corry? 10.1 km per uur!

Een diepe buiging voor deze dame!