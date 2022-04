Wat weet jij al van airfryers?

INGEZONDEN - Airfryers: ze zijn tegenwoordig haast niet meer te missen. Je hebt een geroosterd broodje nodig, stopt het in de airfryer en na een paar minuten is jouw broodje klaar.

Dit gaat met veel voedingswaren zo. Het heeft meerdere voordelen. Maar wat moet je er allemaal over weten?

Wat is een airfryer?

Een airfryer is een frituur die, in plaats van olie, werkt met hete lucht. Hierdoor is een grote hoeveelheid aan olie niet meer nodig. Het is een soort oven die je op het aanrecht, maar ook op andere plaatsen kunt gebruiken. Hierbij kun je maaltijden in een redelijk snelle tijd klaarmaken.

Verschillende soorten airfryers

Er zijn erg veel verschillende soorten airfryers. Je hebt ze van verschillende merken, maar daarnaast ook in allemaal verschillende maten. Je hebt dus grote en kleinere varianten die allemaal verschillend frituur technologieën bezitten. Het verschilt per airfryer wat je er in klaar kan maken. Dit komt door de grootte van de airfryer. Bij een kleiner formaat past er bijvoorbeeld geen groot stuk vlees in. De meest bekende airfryer is die van Philips. De eerste airfryer is door Philips ontworpen en kwam in 2010 uit. Vele merken volgenden hierna.

Hoe kies je een airfryer?

Doordat er zoveel keuze is aan verschillende soorten airfryers, maakt het de keuze niet echt makkelijker. Waar moet je allemaal op letten bij het aanschaffen hiervan? Hoe kies je een airfryer? Als eerst is het handig om te kijken naar de grootte van het gezin of het aantal bewoners in een huishouden. Wanneer je bijvoorbeeld met maar 2 tot 3 personen in een huishouden woont, is het niet nodig een hele grote airfryer in huis te halen. Hierbij kun je dan kiezen voor een airfryer met een laadvermogen van 0,6 tot 1 kilogram. Hiermee kun je bijvoorbeeld makkelijk frietjes bakken, met daarna snacks in twee rondes. Wanneer je het liever niet in twee rondes doet, maar gelijk alles in een keer, kun je beter kiezen voor een grotere airfryer. Bij een airfryer met een laadvermogen van 1 tot 1,5 kilogram kun je een compleet gerecht klaarmaken.

Verschillende technologieën

Airfryers hebben verschillende technieken. Het doel van de airfryer is natuurlijk om minder vet te eten dan wanneer je een frituur gebruikt. Het is dan wel zo fijn als je zo min mogelijk olie kan gebruiken bij de airfryer. Zo hebben sommige Philips airfryers een Rapid Air technologie. Maar wat houdt dat precies in? Deze technologie zorgt ervoor dat je minimaal tot geen olie hoeft te gebruiken. Hierbij wordt er hete lucht vanaf boven geblazen. De lucht wordt van boven naar beneden geblazen, waarbij de lucht onderin door een bepaalde vorm door heel de pan wordt verdeeld. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je gerecht alleen aan de bovenkant gaar is.

Ook heeft Philips de Fat Removal ontworpen. Dit houdt in dat wanneer er vet vrijkomt dit onder in de pan terecht komt. Hierdoor worden de gerechten nog gezonder. Naast Philips heeft Tefal ook enkele technologieën. Zo heeft Tefal de 3D Air Pulse. Met een toevoeging van een eetlepel olie kunnen de snacks al gebakken worden. De airfryer komt in een korte tijd op temperatuur en kan dan gebruikt worden. Ook verschillende andere airfryers van andere merken hebben bak technologieën.

Wat maak je met een airfryer?

Een airfryer is een vervanging voor een friteuse. Je kunt dus in een airfryer, net als bij een friteuse, frietjes en frituursnacks bakken. Maar naast de frietjes met de frituursnacks, zijn er nog vele andere maaltijden die je klaar kun maken. Zo kun je ook een broodje roosteren, taart bakken en nog veel meer.

Voordelen airfryer

Er zijn meerdere voordelen aan het gebruik van een airfryer. Het allergrootste voordeel is wel dat het, in de meeste gevallen, gezonder is. Bij het gebruik van een airfryer heb je in de meeste gevallen maar weinig tot geen olie nodig. Natuurlijk is niet bij alles zo, want als je een taart gaat bakken werkt dit hetzelfde als bij een oven, maar bij bijvoorbeeld frietjes is dit zeker een voordeel. Ook is een airfryer een stuk veiliger. Bij een frituurpan kan het nog wel eens gebeuren dat er olie spat. Je wilt dit het liefste voorkomen.

Door het gebruik van een airfryer hoef je niet meer bang te zijn voor ongelukken met hete olie. Daarnaast is een airfryer ook nog eens erg multifunctioneel. Je kunt er dus niet alleen frietjes mee bakken, maar ook taart en andere voedingsmiddelen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het gemak van het schoonmaken. Je hoeft ten eerste geen vet, zoals bij een frituurpan, te vervangen en de apparatuur van de airfryer kunnen gewoon in de vaatwasser. Ook de geur is een stuk minder erg dan bij een frituurpan.