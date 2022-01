Wat te doen bij stormschade?

SNEEK- Storm Corrie raast over ons land. Vanmorgen kunnen we te maken krijgen met zware windstoten. Wees voorzichtig als je op pad moet! Heb je stormschade? Bij acuut gevaar bel je 112. Is er geen spoed, maar is de brandweer wel nodig? Bel dan 0900-0904. Tips: https://bit.ly/3HgNbL0