Wat te doen als je bang bent voor de tandarts?

Ruim 40% van de Nederlandse volwassenen geven aan bang te zijn voor de tandarts. De oorzaak kan heel verschillend zijn, van angst voor de pijn tot schaamte voor het gebit. Een eerdere ervaring of verhalen van anderen kunnen ook een oorzaak zijn voor de angst.

Tips bij angst voor de tandarts

Helemaal niet meer een bezoek brengen aan de tandarts is een optie, maar het is zeker geen aanrader. De tandheelkunde techniek is sterk ontwikkeld en de spookverhalen van vroeger zijn verleden tijd. Bijna alles kan pijnloos verlopen en tandartsen zijn zich ook bewust van de angst die een patiënt kan hebben. Hier zijn een aantal tips om jouw bezoek aan de tandarts iets dragelijker te kunnen maken. ‘angst tandarts’ is namelijk een veel gezochte zoekopdracht op Google, je bent echt niet de enige!

Zoek een tandarts waar jij je veilig bij voelt. Wederzijds vertrouwen is het begin voor verbetering bij angst. Er bestaan ook speciale angst tandartsen. Praat met elkaar. Leg de tandarts uit dat je deze angst hebt en wat je angst inhoudt. Zo kan hij/zij er rekening mee houden tijdens een behandeling en extra de tijd voor je nemen.

Laat je informeren voordat je naar de tandarts gaat

Bespreek vooraf met de tandarts wat er gaat gebeuren en hoe hij/zij dit uit gaat voeren. Wil je dat er tijdens de behandeling wordt uitgelegd wat er gedaan wordt of wil je meekijken via een spiegel? Het zijn opties waar je voor de behandeling over na kan denken en met elkaar kan bespreken.

Spreek een signaal af. Over het algemeen is het niet mogelijk om duidelijk te kunnen praten tijdens een behandeling. Spreek met je tandarts een signaal af, zoals je hand omhooghouden, wanneer het pijn doet of als je wilt dat hij even stopt. Dit is niet vreemd, de tandarts houdt hier graag rekening mee, jouw gebit staat namelijk centraal.

Angst voor pijn, ook op andere plekken dan de tandarts?

Pijn is makkelijk te verhelpen met een verdoving. Als de behandeling het toelaat, sta er dan op dat je een plaatselijke verdoving krijgt.

Praat met je omgeving. Vraag anderen naar hun ervaring met hun eigen tandarts. Je hoort de meest eerlijke verhalen over tandartsen, en andere artsen toch echt van hun eigen cliënten.

Neem iemand mee naar de afspraak. Als je het eng vindt om naar de tandarts te gaan is het fijn om een vertrouwd iemand mee te nemen. Zo hoef je niet alleen heen te gaan en kan je er misschien nog wel een leuke dag aan vast plakken.

Maak een afspraak in de ochtend. Ook al ben je misschien geen ochtendmens of klinkt het helemaal niet als een fijn begin van de dag, ga ’s ochtends naar de tandarts. Zo kan je er niet de hele dag al tegen op kijken, dan kan de angst alleen maar groter worden.

Heb je geen fijn gevoel bij de tandarts?

Luistert hij/zij niet naar je wensen en heeft hij/zij geen begrip voor je angst? Voel geen verplichting en zoek een tandarts waar jij je wel fijn bij voelt en die jou respecteert.

Je tanden poetsen is essentieel om tandvleesontsteking (en daarmee pijn én onnodige angst voor de tandarts) te voorkomen. Een tandvleesontsteking kan ontstaan nadat je vele dagen je tanden niet gepoetst hebt. Plak is de belangrijkste veroorzaker van tandbederf en tandvleesontsteking, en poetsen zorgt ervoor dat het verwijderd wordt. Poetsen voorkomt ook dat zich nieuwe tandplak vormt

Hopelijk kunnen deze tips je helpen om de angst voor de tandarts te verminderen. Het is belangrijk om wel naar de tandarts te gaan. Hoe langer je wacht, des te meer kans is er op een minder prettige behandeling. Ga regelmatig op controle, zo’n 1 á 2 keer per jaar, zodat je gebit zo netjes mogelijk blijft.