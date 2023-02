Wat moet je regelen als je gaat verhuizen?

Dat betekent dat je nu een periode tegemoet gaat waarin je een hoop dingen moet regelen om comfortabel te wonen. Maar wat zijn al die dingen eigenlijk? Dat lees je hier in dit blog!

De woning

Voordat je alles leuk kunt inrichten, is het belangrijk dat de basis van jouw woning goed is. Daarbij moet je denken aan zaken zoals de vloer en de muur. Voor de vloer heb je genoeg opties. Denk aan zeil en laminaat. Ook voor de muur heb je genoeg opties. Het is op het moment bijvoorbeeld erg populair om te kiezen voor behang gemaakt van glasvezel of glasvlies. Vergelijk daarom de verschillende soorten behang uwglasvezelvergelijker.nl. Het voordeel is dat je verzekerd bent van een goede wandafwerking en daarnaast hoef je de werkzaamheden niet zelf uit te voeren. Een laatste tip: zorg ervoor dat je de woning eerst goed controleert op gebreken en geef dit door aan de woningbouw of makelaar. Dit geldt voor een woning waar andere mensen in hebben gewoond, maar ook voor nieuwbouwwoningen.

Overige zaken

Omdat je wilt dat jouw woning er op en top uitziet, kan het je best overkomen dat je een aantal zaken die ook erg belangrijk zijn vergeet. Denk daarbij aan het regelen van gas, water en licht. In de regel ben je verantwoordelijk voor de levering van deze drie op de dag dat je de sleutel ontvangt van jouw nieuwe woning. Het is daarom het beste om deze zaken te regelen zodra je een contract hebt geregeld. Als je eenmaal bezig bent in het nieuwe huis, wil je je hier waarschijnlijk niet mee bezighouden, maar gewoon focussen op de verhuizing. Als jouw scanbehang hangt en het huis mooi is ingericht, wil je vast en zeker gebruik kunnen maken van het internet. Ook hiervoor is het aan te raden om dit te regelen voordat je begint aan de verhuizing. Je merkt dus dat het belangrijk is om goed te plannen. Maak daarom een lijstje met alle taken die uitgevoerd moeten worden. Maak een planning van het moment dat je het contract mag tekenen tot de laatste geplande dag van de verhuizing. Op deze manier weet je zeker dat je niks vergeet.

Een verhuizing is niet niks. Zorg er daarom voor dat je goed voorbereid bent zodat je zeker weet dat alles gestroomlijnd zal verlopen.