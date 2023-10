Wat moet je doen als je werkgever failliet gaat?

Vaak zie je een faillissement wel aankomen omdat de zaken al langer slecht gaan. Maar soms komt het echt als een donderslag bij heldere hemel. Het kan zijn dat een bedrijf eerst uitstel van betaling aanvraagt bij de rechter, in de hoop dat er misschien nog een oplossing komt, zoals een overname. Maar vaak is surseance van betaling een voorbode van het einde van het bedrijf. Zodra een ondernemer door de rechter failliet wordt verklaard krijg je geen salarisbetalingen meer. Je moet je dan direct melden bij het UWV voor het aanvragen van een uitkering. Het UWV zorgt ervoor dat je die uitkering krijgt, ook als de afwikkeling van het faillissement nog gaande is.

Achterstallig loon uitbetalen

Het kan zijn dat je werkgever je nog loon verschuldigd is. Misschien is het salaris over eerdere periodes ook al niet meer uitbetaald omdat er financiële problemen waren. Je kunt dan eenadvocaat arbeidsrecht in de arm nemen. Die kan bij de curator van je werkgever jouw vordering voor achterstallig loon in te dienen. Vaak zijn er echter meer schuldeisers. De kans is dan ook niet heel groot dat je nog een betaling van je werkgever krijgt. Deze mag geen geld meer uit de onderneming onttrekken, dat wordt gezien als faillissementsfraude, maar vaak is er simpelweg geen geld genoeg om alle lopende verplichtingen en openstaande schulden te betalen.

Snel op zoek naar ander werk

Soms wordt een failliet bedrijf overgenomen. Dit betekent niet automatisch dat je er kan blijven werken. De nieuwe eigenaar hoeft het oude personeel niet over te nemen. Soms wordt een deel overgenomen, dit is immers gunstig voor de continuïteit. Maar een nieuwe eigenaar zal het bedrijf op een andere manier willen leiden, het is immers niet voor niets failliet gegaan. Dat betekent dat er meestal sprake is van een personeelsinkrimping. Als je niet bij je oude bedrijf kunt blijven werken is het zaak om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Als je pas net werkloos bent is de kans een stuk groter dat je snel een nieuwe baan vindt. Je werkervaring is nog ‘vers’, je kunt bij een vergelijkbaar bedrijf waarschijnlijk direct aan de slag.

De vaststellingsovereenkomst

Het kan ook zijn dat een werkgever het personeel inkrimpt om een faillissement te voorkomen. Als jouw baan daardoor vervalt wordt er meestal een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die te maken hebben met je ontslag, waaronder je wettelijke ontslagvergoeding. De werkgever zal je vragen deze overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Doe dit echter nooit voordat je een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht naar deze overeenkomst hebt laten kijken. Wellicht zijn de afspraken niet zo gunstig als je misschien denkt of heb je recht op een hogere vergoeding van je werkgever. De advocaat kan je hierbij adviseren.