'Wat kun jij mooi dansen': online is niet alles wat het lijkt

Social media is leuk en leerzaam, en is ook onder kinderen enorm populair. Maar het heeft ook een andere kant, die zelfs voor de oplettende ouder niet altijd zichtbaar is. Veel social media hebben bijvoorbeeld een chatfunctie waarin onbekenden makkelijk in contact kunnen komen met je kinderen.

‘Wat kun jij mooi dansen’

Met een onschuldige opmerking als ‘Wat kan jij goed dansen’ hoeft niets mis te zijn. Zeker niet als het bijvoorbeeld van een vriendinnetje uit de klas komt. Maar deze opmerking kan ook afkomstig zijn van een onbekende die in contact wil komen met je zoon of dochter. En het kan zomaar gebeuren, ook bij jou in de buurt.



In juni en juli zijn in Friesland twee jonge kinderen benaderd via de chatfunctie van een populair social medium. Het contact ging zo ver dat er afspraak werd gemaakt waarbij de kinderen ‘wat geld konden verdienen’. Wat ze natuurlijk niet wisten, is dat ze een afspraak maakten met een volwassen man met een motief op het gebied van zeden.



Er vond daadwerkelijk een afspraak plaats, waarbij de man vermoedelijk onzedelijke handelingen pleegde. Gelukkig vertelden beide kinderen thuis direct aan hun ouders wat er voorgevallen was. De ouders deden aangifte en de politie startte hierop direct een onderzoek. Met resultaat: de recherche spoorde de man op en heeft de verdachte uit Sneek begin deze maand aangehouden. De man is voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit nog vast. Hij wordt verdacht van grooming en ontucht. Uit privacyoverwegingen rondom de nog jonge kinderen en omdat het onderzoek nog niet is afgerond, gaan politie en Openbaar Ministerie nu verder niet in op details van deze zaak.

Grooming

Ondanks die overwegingen vinden politie en Openbaar Ministerie het wel belangrijk om grooming, het online lokken van kinderen, opnieuw onder de aandacht te brengen, met de aangehouden verdachte uit Sneek als voorbeeld dat het echt gebeurt. Ook in je directe omgeving.



Een groomer gaat geraffineerd te werk. Hij doet zich vaak voor als een jongen of meisje en probeert op die manier via social media in contact te komen met jonge meisjes of jongens. De 'groomer' probeert vertrouwen te winnen door te chatten over iets dat ze gemeen hebben. Die leuke, populaire zanger, paarden of het EK. Zo wint hij of zij het vertrouwen en werkt toe naar bijvoorbeeld het maken van een afspraak of het verkrijgen van naaktfoto’s.

Voorkomen is altijd beter

Natuurlijk kun je niet elk uur van de dag in de gaten houden wat je kind online doet. Daarom is het extra belangrijk om je kinderen alert te maken op en weerbaar te maken voor personen die zich online anders voordoen. Op vraaghetdepoltie.nl staan hiervoor veel tips. De belangrijkste is dat je over deze onderwerpen altijd op een neutrale en positieve manier met ze praat. Wordt je kind toch benaderd voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak of vraagt iemand je kind om (naakt)foto’s te maken, meld dat altijd bij de politie.