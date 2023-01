‘Wat kun je wél doen aan de plastic soup’, in het Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Wat kun je zelf doen aan grote klimaat- en milieuproblemen zoals de plastic soup? In dit eerlijke gesprek kun je ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen over hoe anderen dit aanpakken in hun eigen huishouden. Lemke Statema, projectleider van groene en duurzame initiatieven zoals Skjin Wetter, geeft aan de hand van haar eigen ‘worsteling’ en de ervaringen van anderen tips en handvaten om die eerste stap richting verandering te zetten. Welke keuzes maak je in de supermarkt? Koop je vaak kleding? En wat geef je cadeau?