Wat kun je doen als je allergisch bent voor lactose of gluten?

Gelukkig is er vandaag de dag allerlei zuigelingenvoeding te koop om te voorkomen dat zo’n kleintje buikpijn krijgt en niet wil groeien. Maar het kan ook gebeuren dat je een allergie pas op latere leeftijd ontwikkelt. Andersom kan het ook gebeuren dat je over een allergie heen groeit als je wat ouder wordt. Maar ook als je er levenslang mee te maken hebt zijn er gelukkig manieren om je leven aangenamer te maken. Zo kun je bijvoorbeeld lactose intolerantie pillen slikken als je toch een keer een toetje wilt eten dat is gebaseerd op koemelk. Of als je wilt genieten van appelgebak of warme chocolademelk met slagroom.

Steeds meer producten voor mensen met allergie

De voedselindustrie speelt ook steeds meer in op mensen met een allergie. Of op mensen die om principiële redenen geen dierlijke producten willen eten. Als je veganist bent dan eet je niet alleen geen vlees, maar ook geen eieren, melk en van melk gemaakte producten zoals kaas en boter. Een product dat snel wint aan populariteit is bijvoorbeeld havermelk. Dit is een goed alternatief als je geen koemelk verdraagt of als je hier intolerant voor bent. Sojamelk is ook een optie, maar er zijn mensen die ook hier morele bezwaren tegen hebben.

Online bestellen

Als je producten wilt of moet gebruiken die geen gluten of lactose bevatten, dan kun je vandaag de dag ook prima online winkelen. Er zijn webshops waar je producten kunt bestellen die lactose- of glutenvrij zijn. In Duitsland is het aanbod hiervoor bijvoorbeeld veel ruimer dan in Nederland. De webshops kopen de producten in Duitsland in om ze online te kunnen leveren aan klanten in Nederland. Daarnaast kun je tabletten slikken die je intolerantie onderdrukken. Die bestel je onder andere bij Intoleran. Met deze middelen kun je bij een allergie af en toe toch gewoon meedoen. Erg handig als je uit eten gaat en je even niet druk wilt maken over de gerechten op de menukaart.

Onderzoek naar allergie

Als je allergisch bent dan kan het zijn dat het niet helemaal duidelijk is waarvoor je precies allergisch bent. Sommige mensen zijn voor meer stoffen allergisch, bijvoorbeeld voor pinda’s en noten of voor lactose en gluten. Als je weet waar je lichaam niet goed op reageert, dan kun je daar rekening mee houden bij het kiezen van je voeding. Vooral voor kinderen kan het lastig zijn om met een allergie om te gaan. Het is natuurlijk niet leuk als iedereen een ijsje krijgt en jij moet nee zeggen omdat je van roomijs vreselijke buikpijn krijgt. Maar omdat vandaag de dag meer kinderen allergisch zijn houden steeds meer ouders hier goed rekening mee en zorgen ze voor een alternatief, bijvoorbeeld tijdens een kinderfeestje.