Wat je moet weten over iDEAL

Het proces is niet handig en ze moesten constant hun rekeningen in de gaten houden voor frauduleuze afschrijvingen omdat deze zo vaak voorkwamen. Ze gingen op zoek naar betere opties. Vooral in Nederland zijn de creditcards eigenlijk nooit echt doorgekomen. Dat is het moment waarop een aantal nieuwe betaalmethoden begon op te komen. Zo kwam in ons land iDEAL, wat tegenwoordige de populairste manier van betalen is in Nederland. Sterker nog, 59 procent van alle Nederlandse transacties online wordt met iDEAL verwerkt. In dit artikel kun je meer over deze handige betaalmethode lezen.

Wat is iDEAL?

iDEAL is een betaalmethode die gebruikmaakt van realtime bankoverschrijvingen. Het systeem verbindt de winkel rechtstreeks met de bank van de klant, controleert onmiddellijk of het geld beschikbaar is en verwerkt de transactie. Online verkopers zijn dol op iDEAL omdat ze direct kunnen beginnen met het verwerken van de aankoop en het verzenden van de goederen zonder zich zorgen te hoeven maken dat de afschrijving later wordt geweigerd. Ondertussen houden klanten ervan omdat het veilig is en hun eigen banksysteem gebruikt wordt voor het betalen van de aankoop.

Hoe werkt iDEAL?

Het iDEAL proces is eenvoudig. Wanneer je het systeem implementeert, heb je op je betaalpagina een knop voor iDEAL. Bij het afrekenen kiezen klanten voor iDEAL en vervolgens voor hun bank. Deze stuurt de transactiegegevens naar de bank van de klant. De pagina leidt de klant vervolgens door naar hun site voor online bankieren, waar de transactiegegevens al op hen wachten. Ze vullen de resterende informatie in en klikken om de aankoop te doen. Vanaf hier verifieert de bank de aankoop onmiddellijk en haalt het geld van de rekening van de klant.

Waarvoor kan iDEAL gebruikt worden?

Wat zijn de voordelen van iDEAL?

Bij het selecteren van betalingsopties voor een webshop, is het belangrijk om de voor- en nadelen van elke keuze af te wegen. Gelukkig heeft iDEAL genoeg voordelen voor Nederlandse klanten: