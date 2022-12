Wat je moet weten over carbidschieten tijdens de jaarwisseling

SNEEK- Oudejaarsavond staat alweer voor de deur. We gaan 2022 afsluiten en 2023 inluiden. De jaarwisseling gaat vaak gepaard met vuurwerk én carbidschieten. Ook in onze gemeente is carbidschieten populair.

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Hieronder lees je alles wat je moet weten als je wil gaan carbidschieten.

Tijden

Carbidschieten mag op Oudejaarsdag, 31 december, van 10:00 – 18:00 uur. Let er dus op dat het in de avond niet is toegestaan om carbid te schieten.

Je bent als melder verantwoordelijk dat iedereen die bij het carbidschieten aanwezig is zich aan de voorwaarden en voorschriften houdt.

Aanmelden

Tot en met 17 december kun je je aanmelden via de pagina Carbidschieten.

Algemene regels carbidschieten

Nog even ter herinnering. Wat zijn ook alweer de algemene regels?

De carbidbussen zijn niet groter dan 50 liter. Schieten met grotere bussen zoals kanonnen is dus niet toegestaan.

De locatie moet in ieder geval:

Zich in het buiten gebied bevinden. (Kijk of de locatie in het buitengebied ligt);

Minstens 75 meter van woningen;

Minstens 300 meter van voorzieningen waar dieren worden gehouden;

Je moet in bezit zijn van een toestemming van de grond eigenaar en deze op verzoek van handhaving of politie kunnen tonen (voor zover je niet op eigen grond aan het carbidschieten bent)

Schieten in de richting van mensen, dieren of gebouwen is verboden.

Wie is de Bock?

Bock staat voor “Bewust Oplettende Carbid Knaller” (BOCK). Met deze campagne willen we iedere carbidknaller bewust maken van de gevaren hiervan. Zo kan carbidschieten op een veilige manier plaatsvinden. We willen de traditie van carbidknallen namelijk graag in ere houden. Meer informatie over Wie is de Bock.

5 tips voor veilig carbidschieten

Bereid je goed voor

Regel die vergunning en zorg dat er iemand aanwezig is die ervaring heeft met carbidschieten. Zorg daarnaast ook voor een goede melkbus met een maximale inhoud van 50 liter.

Bescherm jezelf en anderen

Gebruik gehoorbescherming, draag een veiligheidsbril en houd minimaal 1,5e meter afstand van elkaar.

Zorg voor EHBO op locatie

En voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.

Gebruik goed materiaal

Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet achteruit kan schieten.

Ontsteek het carbid veilig

Ontsteek de bus met een fakkel op een stok of met een gasbrander terwijl je aan de zijkant staat. Ga nooit op de bus zitten. En zorg dat het publiek op een veilige afstand staat.

Heb je een klacht of wil je een melding doen van overlast?

Neem tussen 09.00 uur en 16.00 uur telefonisch contact op met ons team Handhaving. Of meld de overlast digitaal. Wil je een melding doen buiten kantoortijden? Neem dan contact op met de politie.