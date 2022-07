Wat is nu eigenlijk een industrieel interieur?

Dat betekent natuurlijk niet dat er kolossale machines en lopende banden in huizen staan. Maar wat dan wel? Een inkijkje in het industriële interieur zoals de ontwerpers dat bedoelen.

Stoer en robuust: metaal

Een kenmerk van een industrieel interieur is dat er veel metaal gebruikt wordt, dat contrasteert met de andere materialen. Banken en fauteuils zullen altijd comfortabel blijven, maar bijvoorbeeld een lederen bekleding vloekt allerminst met een metalen kast. Het metaal zien we terug in de verlichting - denk aan de filmsetlamp - en in keukens, waar veel apparatuur van roestvrij staal is. Aan de andere kant is roestig staal soms ook goed voor een industriële look.

Fabrieks- of distributiehal

Bij een industrieel interieur wordt de woonkamer dus allerminst omgetoverd in een fabrieks- of distributiehal, het zijn de details en materialen die het hem doen. Waar het begrip vandaan komt en hoe het is ontstaan, weet niemand. Het kan begonnen zijn met een metalen locker zoals we die uit Amerikaanse series kennen. Deze worden sinds de jaren '90 verkocht in woonwarenhuizen. In deze eeuw heeft dat een naam gekregen en wordt de stijl doorgevoerd in andere elementen.

Kaal gemaakte muur

De industriële muur is allerminst glad en afgewerkt, maar juist gestript tot de basis zoals in oude loodsen te zien is. Het zijn de bakstenen van het huis zelf die van de muur een blikvanger maken. Niet zelden is dit een deel van de wand, en dan liefst in een ongebruikelijke vorm. Dat contrasteert weer met de rest van de muur, die wel strak is. In pakweg de jaren '80 piekerden we hier niet over: een muur was strak wit, klaar.

Trends vloeien in elkaar over

Naast de term industrieel geldt sinds het eind van het vorige decennium de term landelijk als toverwoord. Dat slaat dan niet zozeer op de ligging van het huis, maar op de natuurlijke elementen die terugkeren. Stylisten noemen de twee stijlen nu in een zin. Landelijk en industrieel lijken opponenten, maar ze gaan vaak samen. Bij elke make-over zijn er wel items die de metamorfose overleven. Zo kan de metalen kast prima bestaan naast de eikenhouten tafel, omdat deze diezelfde stoere uitstraling heeft. Zo vloeien trends langzaam in elkaar over, en hoeven we niet bij elke nieuw aangekondigde stijl van alles te vervangen.