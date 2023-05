Wat is loonverpakken en wat kan het betekenen voor jouw bedrijf

Dit kan verschillende voordelen bieden voor jouw bedrijf, zoals kostenbesparing, efficiëntieverbetering en flexibiliteit. In dit artikel zetten we de belangrijkste aspecten van loonverpakken op een rij en laten we zien wat het kan betekenen voor jouw bedrijf.

Wat is loonverpakken?

Loonverpakken houdt in dat een bedrijf de verpakking van zijn producten uitbesteedt aan een externe partij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verpakken van voedingsmiddelen, cosmetica, farmaceutische producten of elektronica. Het verpakkingsbedrijf, ook wel co-packer genoemd, beschikt over de nodige expertise, kennis en apparatuur om de verpakking op een efficiënte en professionele manier uit te voeren.

Waarom kiezen voor loonverpakken?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven kiezen voor loonverpakken. Een belangrijk voordeel is kostenbesparing. Door het uitbesteden van de verpakking kan een bedrijf besparen op investeringen in machines, materialen en personeel. Bovendien kan een co-packer vaak op grote schaal inkopen en daardoor gunstige prijzen bedingen bij leveranciers. Ook kan een bedrijf door loonverpakken flexibeler inspelen op veranderingen in de markt, bijvoorbeeld door snel te kunnen schakelen bij een plotselinge toename van de vraag.

Een ander voordeel van loonverpakken is dat het efficiënter kan zijn. Een co-packer beschikt over gespecialiseerde kennis en apparatuur om de verpakking op een snelle en nauwkeurige manier uit te voeren. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit en een kortere doorlooptijd. Bovendien kan een co-packer vaak maatwerk leveren, bijvoorbeeld door de verpakking aan te passen aan de wensen van de klant.

Tot slot kan loonverpakken ook bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van het product. Een co-packer beschikt vaak over speciale technieken en processen om de verpakking hygiënisch en veilig uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor chemische stoffen waarbij strenge kwaliteitseisen gelden. Wil jouw bedrijf bijvoorbeeld ethanol kopen? Dan is het inschakelen van een loonverpakker zeker aan te raden.

Waar moet je op letten bij loonverpakken?

Als je besluit om de verpakking van je producten uit te besteden, zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Allereerst is het belangrijk om een betrouwbare co-packer te kiezen die voldoet aan de kwaliteitseisen en certificeringen die voor jouw producten gelden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om HACCP-certificering voor voedselverpakkingen of GMP-certificering voor farmaceutische producten.

Daarnaast is het van belang om goede afspraken te maken over de prijs, de doorlooptijd en de kwaliteit van de verpakking. Een co-packer kan bijvoorbeeld werken met vaste prijzen of met een prijs per verpakt product. Het is belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten en om te onderhandelen over de prijs als dat mogelijk is.

Tot slot is het van belang om goede afspraken te maken over de kwaliteit van de verpakking. Een co-packer kan bijvoorbeeld werken met standaardverpakkingen of maatwerk leveren. Het is belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over de kwaliteitseisen en om afspraken te maken over de controle op de verpakking.