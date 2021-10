Wat is er nieuw en wat is er beter aan de Samsung Galaxy Fold3

Bij de eerste Fold versie van Samsung was er nog reden voor veel kritiek. Echter heeft het concern uit Zuid-Korea sindsdien geprobeerd om verbeterde Galaxy smartphones op de markt te brengen. Dit is goed gelukt. Als je de nieuwe Fold3 bekijkt dan blijkt dat het toestel aanzienlijk steviger is dan zijn voorgangers. Maar zijn de prestaties ook verbeterd? We vergelijken de Galaxy Z Fold3 met zijn voorganger, de Fold2.

Meer geheugen beschikbaar

De Galaxy Z Fold3 is leverbaar met 256 of 512 GB geheugen. De voorganger Fold2 was alleen beschikbaar met 256 GB geheugen. Omdat apps steeds meer ruimte innemen en er ook steeds meer apps beschikbaar komen die je graag op je telefoon wilt hebben, is het natuurlijk altijd fijn om genoeg opslagruimte te hebben. Die heb je ook nodig voor foto’s en video’s die je met je telefoon maakt en natuurlijk voor het besturingssysteem dat ook steeds geavanceerder wordt en daardoor bij iedere update meer ruimte in beslag neemt.

Een ingebouwde selfiecamera op het scherm

De Galaxy Fold3 heeft een selfiecamera die helemaal in het scherm is geïntegreerd. Je ziet dus geen ‘gat’ meer aan de voorkant zoals bij de Fold2. Dit betekent wel dat de kwaliteit van de camera wat minder is. De verwachting is dat Samsung bij volgende edities van de Fold deze selfiecamera nog verder zal verbeteren. Aan de achterzijde zijn 3 camera’s beschikbaar voor het maken van haarscherpe foto’s en video’s.

Een snellere processor

De gemiddelde gebruiker zal het niet opmerken bij dagelijks gebruik, maar de Galaxy Z Fold3 heeft een iets snellere processor dan de Fold2 versie. Bij het nieuwste model is de Snapdragon 888 ingebouwd. De Fold2 heeft de eerdere versie, de Snapdragon 865. Aangezien apps in de toekomst ook hogere eisen stellen aan de processor van je smartphone zal je hier vooral in de toekomst voordeel van hebben.

Het vouwscherm is verbeterd

Het belangrijkste kenmerk van de Fold serie van Samsung is natuurlijk het vouwscherm. Hiermee kun je van je smartphone een mini tablet maken om op een groter scherm video’s te kunnen bekijken of games te spelen. De Fold3 is wat robuuster en steviger dan zijn voorgangers waardoor ook dit extra grote scherm minder kwetsbaar is. Daar komt nog bij de verversingssnelheid is verdubbeld. Bij de Fold2 was dit 60 Hz, bij de nieuwste Samsung Galaxy Z Fold3 is deze snelheid opgevoerd naar 120 Hz. Ook hier geldt dat de doorsnee gebruiker het wellicht niet zal merken, maar je bent goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

De accu gaat iets minder lang mee

Veel gebruikers zullen het als het belangrijkste minpunt aanmerken: de accu van de Fold3 is wat kleiner dan die van de Fold2. Waar veel smartphone ontwikkelaars ernaar streven om de accuduur te verlengen heeft Samsung nu deze keuze gemaakt. Als je een heavy user bent is dit dus wel iets om rekening mee te houden. Een laadkabeltje en powerbank mee als je de deur uit gaat is dan misschien geen gek idee.

Een waterbestendige smartphone

Samsung wil niet achterblijven met het introduceren van een waterdichte smartphone. De Galaxy Z Fold3 is waterdicht tot op bepaalde diepte en voor een bepaalde duur. Je kunt dus als je wilt onderwater opnamen maken. Houd wel rekening met de beperkingen om waterschade aan je telefoon te voorkomen.

De Z Fold3 los kopen of in combinatie met een abonnement

Alle bekende telefoonproviders in Nederland bieden de Galaxy Z Fold3 aan in combinatie met een abonnement. Soms is er sprake van een bijbetaling. Het maandbedrag dat je betaalt is uiteraard mede afhankelijk van de bundel die je kiest. Wil je veel belminuten of juist veel GB’s internetgebruik. Of heb je beide niet nodig omdat je vaak gebruik kunt maken van Wi-Fi en voor bellen een beroep doet op apps. Dat is een afweging die je uiteraard eerst moet maken voordat je een abonnement afsluit. Als je niet gebonden wilt zijn aan een abonnement dan kun je natuurlijk ook overwegen om de Z Fold3 los te kopen. Dan ben je vrij om een SIM only abonnement af te sluiten en ben je per maand uiteraard een stuk goedkoper uit.

Ga jij voor de Galaxy Fold3?

Ben je er al uit of jij binnenkort de trotse eigenaar bent van een Galaxy Z Fold3? Het hangt er sterk van af waar je je telefoon voor gebruikt. Om te bellen en te chatten heb je het nieuwste toestel niet nodig. Ook voor het maken van mooie foto’s hoef je niet per se direct over te stappen. Maar als jij iemand bent die de ontwikkelingen van de nieuwste smartphones graag op de voet volgt dan moet je dit nieuwe paradepaardje van Samsung natuurlijk wel snel uitproberen.