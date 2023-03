SNEEK- De redactie van GrootSneek kreeg een foto van G. Boomgaard uit Sneek toegestuurd met de vraag wat er met de bomen in het Rasterhoffpark aan de hand is. Die bomen zijn op meerdere plaatsten beschadigd.

Antwoord Ype van der Werf

We hebben de vraag voorgelegd aan kenner van het Rasterhoffpark bij uitstek, Ype van der Werf. De onbezoldigde parkwachter kwam met het volgende antwoord:

“Ik krijg diverse keren ook die vraag: Wat is er aan de hand met de bomen in het Rasterhoffpark? Dit fenomeen is al enkele maanden aan de gang. Eind vorig jaar zag ik dat voor het eerst. In eerste instantie dacht ik aan vandalisme. Al snel bleek dat de Hooglanders dat doen met hun tanden! Er blijken lekkere sappen in de dunne schors te zitten waar ze dol op zijn. Inmiddels zijn het meer dan 100 bomen die er zo uitzien maar volgens de geleerden overleven de bomen deze aanslag wel.”