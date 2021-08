Wat is een twijfelaar bed?

Je moet letten op de vormgeving, of het matras fijn ligt, of het geheel comfortabel is, etc. Het kan daarom lastig zijn om een fijn bed voor jouw situatie te kiezen. De eerste keuze die je moet maken is welke afmeting je bed krijgt. Ga je voor een standaard eenpersoonsbed, of wil je liever wat ruimer liggen? Kies je dan voor een tweepersoonsbed of ga je voor de tussenweg: de twijfelaar.

Er bestaan best wel wat onduidelijkheden over wat een twijfelaar precies is. Dat komt deels doordat de afmetingen en specificaties niet meteen vastliggen, zoals bij bijvoorbeeld een eenpersoonsbed. Het voornaamste kenmerk van een twijfelaar is dat het breder is dan een eenpersoonsbed, maar smaller dan de meeste tweepersoonsbedden. Een twijfelaar bed kan dan ook in verschillende afmetingen komen: 100x200, 120x200, 120x210 en 140x200. De meest gangbare afmeting van een twijfelaar is 120x200.

Voor wie is een twijfelaar handig?

Een twijfelaar is vooral populair bij mensen die graag een ruim eenpersoonsbed willen. Als je de ruimte hebt, kan het fijn zijn om toch wat uitgestrekter in bed te kunnen liggen. Dat zorgt voor extra slaapcomfort. De twijfelaar kan niet alleen als eenpersoonsbed gebruikt worden, maar ook als knus tweepersoonsbed. Het bed is dan vooral populair bij jongeren. De twijfelaar is ook ideaal als je weinig ruimte hebt. Je hebt dan toch ruimte om er met twee personen op te slapen, maar het neemt minder ruimte in dan een volledig tweepersoonsbed. Ook voor studenten is een twijfelaar een fijn formaat.

De vormgeving

Net als de meeste bedden en boxsprings, bestaan twijfelaar bedden in allerlei uitvoeringen en designs. Als je kiest voor een ledikant kun je zelf de houtsoort kiezen, ook is er vaak de mogelijkheid om je bedombouw in stof te laten bekleden. Naast een ledikant kun je ook kiezen voor een boxspring. Bij de keuze voor een boxspring in het formaat van een twijfelaar, is de keuze net zo groot als bij een normale boxspring. Je kunt zelf kiezen wat voor bekleding of hout je wilt. Ook kun je de accessoires zoals het hoofdbord of een nachtkastje helemaal afstemmen op je bed en je slaapkamer, zodat je niet alleen lekker slaapt, maar je slaapkamer er ook nog eens mooi uitziet.

Extra luxe

Vaak kun je een twijfelaar van net zoveel luxe laten voorzien als ieder ander formaat bed. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een elektrisch verstelbare twijfelaar, zodat je niet alleen comfortabel kunt liggen, maar ook ontspannen tv kunt kijken of kunt lezen. Ook kun je kiezen voor een twijfelaar met een hoog-laagfunctie, zodat je altijd makkelijk in en uit bed kunt stappen. Dat is vooral belangrijk als je te maken hebt met thuiszorg. Ook kun je voorbereidend te werk gaan en je twijfelaar alvast uitrusten met een hoog-laagfunctie, mochten er dan later kwaaltjes gaan spelen, dan bent u voorbereid.