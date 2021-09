INGEZONDEN - De kans is groot dat je deze term nooit echt tegen bent gekomen, en dat is heel begrijpelijk want het is niet een term dat heel vaak wordt gebruikt.

Wanneer mensen, en vooral jongere studenten, proberen uit te zoeken wat voor opleiding ze willen volgen en wat ze willen doen met hun leven, is een PLC programmeur niet het eerste wat in gedachte komt. Meestal wordt er aan de voor de hand liggende keuzes gedacht: dokter, advocaat, ingenieur etc. Dat is heel begrijpelijk, want dit zijn de carrière opties die je altijd te horen krijgt tijdens je jeugd. Maar de banen die niet heel vaak voorkomen, zijn meestal de banen die enorm belangrijk en interessant zijn. Wat is een PLC programmeur?

Wat doet een PLC programmeur?

Het is goed voor te stellen dat dit alsnog niet echt verduidelijkt wat een PLC programmeur is, dus laten we kijken naar wat een PLC programmeurdoet.

PLC programmeurs worden ook wel PLC ingenieurs genoemd. Ze houden zich bezig met allerlei ingewikkelde zaken die eigenlijk altijd van pas komen in jouw dagelijkse leven. Het acroniem PLC staat voor de Engelse term “Programmable Logic Controller”, oftewel in het Nederlands “programmeerbare logische eenheid”. Wat dit eigenlijk betekent is dat dit soort software wordt toegepast op elektronische apparatuur om processen en machines te automatiseren. Je kan hierbij denken aan verkeerslichten bijvoorbeeld. Verkeerslichten houden zowat heel het verkeer onder controle en dat systeem is dus gemaakt door een PLC programmeur die een plc programmeur opleiding heeft gevolgd. PLC programmeurs gaan dus meestal PLC software ontwerpen, programmeren en testen totdat de software foutloos en vlekkeloos werkt. Een hele bekende producent van PLC software is het Duitse bedrijf Siemens, dus je zou als PLC programmeur uiteindelijk daar terecht kunnen komen.

Hoe word je een PLC programmeur?

Om een PLC programmeur te worden moet je natuurlijk een plc programmeur opleiding of cursus volgen. Om als PLC programmeur aan het werk te kunnen gaan moet je minimaal een HBO opleiding volgen. Een PLC programmeur heeft een plc programmeur opleiding gevolgd.

Er zijn verschillende opleidingen die het mogelijk kunnen maken om als PLC programmeur aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de HBO opleidingen elektrotechniek, informatica of technische informatica en de universitaire opleidingen electrical engineering of werktuigbouwkunde. Als je eenmaal een van deze opleidingen aan het volgen bent, moet je een bijbehorende PLC cursus of training volgen om alle benodigde informatie en educatie met betrekking tot PLC systemen en software te verkrijgen. Er zijn verschillende soorten PLC opleidingen die je zou kunnen volgen en dat hangt natuurlijk helemaal af van jouw voorkennis op het gebied van PLC software.