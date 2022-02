Wat is de hoogste schadevergoeding voor een hondenbeet?

Je hebt vaak ook recht op vergoeding van extra kosten, zoals een vergoeding van gemiste inkomsten. Ook zal de tegenpartij je juridische kosten moeten vergoeden. De eigenaar of bezitter van de hond is altijd aansprakelijk als er sprake is van letselschade. Dit staat allemaal on de wet vastgelegd in artikel 6:179BW. Het kan zijn dat de eigenaar van de hond een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dan moet de letselschade en het smartengeld na de hondenbeet vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Het is goed om te weten waar je recht op hebt als je ermee te maken krijgt. Gelukkig kan een letselschadebureau je ook altijd helpen als je er niet uitkomt.

Hoogte schadevergoeding voor een hondenbeet

Ben je benieuwd welke schadevergoeding voor een hondenbeet je krijgt? Dit hangt af van de ernst van de beet, maar ook van de schade die je op hebt gelopen, en of je er lichamelijk en psychische nog gevolgen van ervaart (jaren later). Er is recent een bedrag van 40.000 euro uitgekeerd als smartengeld voor een hondenbeet aan een vrouw die blijvend letsel heeft aan haar bovenarm. Door de beet heeft zij ernstig letsel opgelopen en heeft meerdere wonden aan haar bovenarm. Tien dagen na de beet is de vrouw geopereerd en die heeft geprobeerd haar bovenarm weer van spieren te voorzien. Maar er is een spier afgestorven en deze moest helaas weer verwijderd worden. Het gaat over een lang revalidatietraject waar de vrouw mee te maken kreeg. Door dit letsel is de vrouw ook volledig arbeidsongeschikt geraakt. Ze heeft dagelijks last van haar beperkingen bij dagelijkse bezigheden, zoals huishoudelijke taken maar ook krachtverlies in haar arm. Ze heeft lichamelijk letsel, maar ook PTSS opgelopen en ze is daarvoor nog steeds onder behandeling bij de specialist.

Kies een letselschadebureau

Het is verstandig om na een hondenbeet een letselschadebureau in te schakelen zoals te vinden op Letselschadebureau.nl. Hier kun je je inlezen in wat je moet doen en waar je recht op hebt. Het bedrag wat je krijgt uitgekeerd hangt echt af van of dat er sprake is van een trauma, blijvende littekens, blijvende schade en psychische gevolgen. De plaats van de beet is vaak bepalend of dat mensen blijvende schade ondervinden. Als er net een spier of pees wordt geraakt, ben je langer bezig met revalideren dan wanneer het alleen een schaafwond betreft. Maar de schrik kan er ook goed in zitten en ook daar wordt met smartengeld rekening mee gehouden! Er moet daarom goed gekeken worden naar alle factoren, zodat je het geld krijgt waar je recht op hebt. Een letselschadebureau kan je daar goed mee helpen.