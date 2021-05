Wat is cardano en hoe kan je erin beleggen?

Het kan namelijk een interessante manier zijn om te gaan beleggen. Ben je benieuwd wat het is en hoe je hierin kan beleggen? Wij vertellen je graag meer over deze manier!

Wat is Cardano?

Het woord cardano heb je misschien al wel eens voorbij zien komen of misschien het woordt ADA wel. Het is eigenlijk simpel gezegd een cryptomunt. Je kan de munt namelijk vergelijken met de andere bekende cryptomunten, zoals Bitcoin, Ripple etc.

De Cardano is op een unieke manier gemaakt. Het is namelijk op wiskundige formules gebaseerd en dit is de eerste munt die dat heeft gedaan. Het uiteindelijke doel van deze munt is om een gebalanceerd blockchain ecosysteem te creëren. Uiteraard is er gebruik gemaakt van de voordelen van de andere munten, zoals de veilige opslag, de lage transactiekosten en nog van wel meer dingen.

Waarom moet je beleggen in cardano?

Beleggen in cardano heeft meerdere voordelen en daarom is het zeker een goede overweging om hierover na te denken.

Wanneer je gaat beleggen in cardano weet je zeker dat je veiligheid gewaarborgd is. Het platform is namelijk voorzien van een speciale soort twee-lagen architectuur.

Het project beschikt over een unieke blockchain. De blockchain zorgt er namelijk voor dat het mogelijk is om slimme contracten te creëren zonder dat het nodig is om een overeenkomst te geven aan een derde partij.

Dit zijn niet de enige redenen, want cardano heeft namelijk ook veel potentie in de echte wereld. Het is bijvoorbeeld zo dat veel geneesmiddelen die online verkocht worden niet echt zijn, maar Cardano kan hier een oplossing bieden. Het kan namelijk de herkomst en levering van farmaceutische producten verifiëren en valideren.

Hoe kan je in Cardano beleggen?

Wanneer je wilt gaan beleggen weet je vaak niet waar je moet beginnen, maar eigenlijk is het erg makkelijk. Wanneer jij je namelijk aan het volgende stappenplan houdt, weet je in ieder geval zeker dat je kan gaan beleggen. En beleggen in Cardano is eigenlijk hetzelfde als bij andere munten en daarom leggen wij het je graag uit.

Allereerst is het belangrijk dat je op zoek gaat naar een broker. Je moet gaan kijken bij welke broker jij je wilt gaan aansluiten. Je moet dus eerst gaan kijken naar welke broker je wilt. Lees je goede reviews over de broker? Is het mogelijk om deze munt daar te kopen? En hoef je niet al te veel transactiekosten te betalen? Dan kan jij je gaan aansluiten bij de broker.

Wanneer je je hebt aangesloten bij een broker kan je een order gaan plaatsen. Je kan dus geld op je account gaan zetten en ervoor zorfen dat jij de cardano kan kopen. Denk hierbij goed hoeveel geld je wilt gaan uitgeven.

Wanneer je cardano hebt gekocht kan je een speciale wallet hiervoor aanmaken. Namelijk een cardano wallet. Zorg ervoor dat jij jouw munten naar de speciale wallet zet, zodat je weet dat ze veilig zijn.