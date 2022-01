Wat heb ik nodig als startende ZZP'er?

Daar staat uiteraard wel tegenover dat je als zelfstandig ondernemer vrijwel alles zelf moet regelen. Wat heb je echter allemaal nodig als startende ZZP'er? We zetten het voor je op een rij.

Wetgeving, beroepseisen en diploma's

Ben je geschikt en gekwalificeerd om een bepaald soort werk als ZZP'er uit te voeren? Heb je bijvoorbeeld de juiste diploma's in je bezit of dien je nog bepaalde certificaten te behalen door een opleiding of cursus te volgen? Let ook op de wet- en regelgeving waar je binnen je beroep mee te maken krijgt. Dien je bijvoorbeeld rekening te houden met de Europese privacywet, en hoe ga je aan deze wetgeving voldoen?

Je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als ZZP'er kun je pas beginnen zodra je onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kies voor een unieke bedrijfsnaam en de geschikte rechtsvorm voor je bedrijf. De inschrijving wordt automatisch aan de Belastingdienst doorgegeven. Als je je bovendien inschrijft als eenmanszaak, ontvang je meteen een btw-nummer voor de btw-aangifte.

Een zakelijke rekening openen

Een zakelijke rekening is niet noodzakelijk, maar wel handig bij het beginnen van je eigen bedrijf. Op deze manier houd je de particuliere en zakelijke geldstromen gescheiden, waardoor je direct een overzicht hebt van de situatie binnen je onderneming. Wil je nu online een zakelijke rekening openen? Kijk dan een op Ubari.nl.

Het juiste boekhoudprogramma vinden voor de administratie

Wellicht het belangrijke onderdeel van je bedrijf is de administratie. Zo moet de boekhouding aan bepaalde regelgeving voldoen en dien je de administratie zeven jaar op te slaan. Het eenvoudigst is het om dit in een online boekhoudprogramma te doen. Hierdoor heb je alle gegevens overzichtelijk op één centrale plek. Hierdoor heb je overal toegang tot je financiële gegevens en bespaar je veel tijd en moeite. De beste boekhoudprogramma's vinden? In dat geval kun je gebruik maken van diverse vergelijkingssites, zoals Ubari.nl. Binnen vijf minuten ontvang je een overzicht van de beste boekhoudprogramma's die voor jouw bedrijf geschikt zijn. Wil je meer informatie? Bekijk dan meteen hun website.