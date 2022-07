Wat doet Sneek voor eenzame jongeren?

SNEEK- De mentale gezondheid van de jeugd staat ernstig onder druk. Voor de helft van de jongeren is eenzaamheid een probleem en voor 18 procent zelfs een zeer ernstig probleem! Werk je op professionele basis met jongeren? En wil je deze jongeren een sociale boost geven in de Week tegen Eenzaamheid? Sluit je dan aan bij de landelijke beweging Social Friday. Je maakt met weinig moeite, enorme impact voor jongeren in Sneek!

“Met je vrienden op vakantie gaan of je verjaardag vieren. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het écht niet voor iedereen!”, aldus Jolanda van Gerwe (directeur-bestuurder Join Us). “In Nederland zijn er meer dan 200.000 jongeren met eenzaamheidsgevoelens. Ze hebben een duwtje in de rug nodig om op sociaal vlak weer beter in hun vel te zitten. Dat is precies wat Social Friday biedt aan jongeren tussen de 12 en 30 jaar: een gezellige avond met andere jongeren die óók dat zetje nodig hebben. En dat lukt alleen als jongerenprofessionals uit Sneek ook meedoen, zodat zo veel mogelijk jongeren in hun eigen woonplaats iets tofs kunnen doen tijdens Social Friday. Het is heel gemakkelijk om mee te doen: we nemen de meeste voorbereiding uit handen.”

Weinig moeite, veel impact

Iedereen die op professionele basis met jongeren werkt kan op 30 september een Social Friday avond organiseren. Je kunt kiezen uit vier activiteiten: PubQuiz, Crazy88, Escape room of Art games. De organisatie van Social Friday stuurt je zo snel mogelijk na aanmelding alle benodigdheden op om de avond goed neer te zetten. Ook ontvang je een digitale wervingstoolkit (social media posts, video’s, flyers, etc), zodat zo veel mogelijk jongeren weten van jouw Social Friday event én komen. Aanmelden kan tot en met 12 september 2022.

Join Us laat jongeren meedoen

Stichting Join Us werd in 2018 opgericht door Jolanda van Gerwe om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en aan te kaarten. Dat doen ze door jongeren van 12 tot 30 jaar samen te brengen én te helpen sociaal sterker te worden. Join Us is actief in 65 Nederlandse gemeentes en online. In de Week tegen Eenzaamheid organiseert de stichting de landelijke beweging Social Friday. ‘Op deze manier willen we zoveel mogelijk jongeren een sociale boost geven en het taboe dat op eenzaamheid rust doorbreken’, aldus Van Gerwe.

Week tegen Eenzaamheid

Social Friday is onderdeel van de Week Tegen Eenzaamheid. De landelijke beweging wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door Stichting Join Us. Meer info en aanmelden: www.socialfriday.nl