Wat doen als een klant niet betaald?

Dit is wel één van de dingen waar je mee te maken kunt krijgen als je een bedrijf hebt. Als een klant iets van tevoren koopt maar hier uiteindelijk geen geld voor heeft, kan deze hier veel problemen mee krijgen. Echter is het als bedrijf wel belangrijk om stevig in je schoenen te staan en te weten wat je moet doen als je in zo'n situatie terecht komt. Op die manier kun je een goede oplossing verzinnen.

Herinneren aan de betaling

Op het moment dat je een klant hebt die niet betaalt, is het als eerste belangrijk om de klant te herinneren aan de betaling. Door te helpen herinneren aan de betaling is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de klant weet dat er nog een bedrag openstaat. Vooral als je te maken hebt met een mogelijkheid van achteraf betalen is dit belangrijk om voor te zorgen.

Bij het achteraf betalen houden de meeste bedrijven een tijd aan van 14 dagen om te betalen. Echter is het ook mogelijk om 30 dagen aan te houden. Na deze tijd is het belangrijk om direct een herinnering te sturen. Op die manier heb je de klant gewezen op zijn of haar plicht om te betalen. Bij het sturen van de herinnering is het vaak handig om ook het desbetreffende factuur mee te sturen.

Een aanmaning sturen

Na een herinnering voor een betaling te sturen, kan het na een tijdje handig zijn om een aanmaning te sturen. Een aanmaning mag gestuurd worden na 14 dagen van de eerste herinnering. Met een aanmaning is het mogelijk om de klant een termijn te geven om te betalen voordat je verdere stappen onderneemt. De verdere stappen zijn vaak het inschakelen van een incassobureau. Op die manier is het mogelijk om de klant te sommeren om het openstaande factuur te betalen. In principe is een aanmaning niet verplicht om te sturen. Echter is het wel verstandig om dit te doen. Hierdoor geef je de klant nog een laatste kans.

Een incassobureau inschakelen

Op het moment dat je een aanmaning gestuurd hebt, kan het nodig zijn om een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau inschakelen zorgt ervoor dat je zelf je handen van de zaak af kunt halen. Het incassobureau zal dit hierna namelijk voor je oppakken. Het incassobureau gaat contact zoeken met de klant om vervolgens te vragen naar de betaling.

Er zitten altijd kosten aan een incassobureau. Echter is dit niet aan jou om te betalen als schuldeiser. Dit komt omdat het de schuld is van de klant dat deze niet betaald heeft. Hierdoor krijgt de klant te maken met de kosten van een incassobureau. Omdat de klant direct al kosten maakt door het zover te laten komen dat er een incassobureau moet komen, maakt het niet uit of de klant direct betaald. Hier zullen altijd kosten aan vast zitten voor de klant.