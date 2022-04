‘Wat doe jij bij vlam in de pan?’ Blijf vooral rustig en kalm!

FRYSLAN - Blus een vlam in de pan nooit met water! In contact met de hete olie gaat het water onmiddellijk koken waarbij een stoomwolk ontstaat, deze verspreidt de fijne oliedeeltjes in de lucht en er ontstaat een uiterst brandbaar mengsel.

Doe een passend deksel of omgekeerde koekenpan op de pan, zuurstof kan niet meer bij de brandende olie en het vuur dooft.

Doe het fornuis en de afzuigkap uit, dat voorkomt het opzuigen van de vlammen in de afzuigkap en afvoer.

Zet een passende deksel op de pan.

Ga niet lopen met de (brandende) pan. Laat de pan staan totdat hij is afgekoeld, ook niet het deksel optillen om te kijken. Bij het optillen komt nieuwe zuurstof in de pan en kan de olie weer tot ontbranding komen.

Bij vermoeden van brand in de afzuiging of elders, bel 112!

Nee, koken op elektrisch, halogeen, inductie of keramisch is niet veiliger dan op gas. Boter, vet of olie in de pan zal uit zichzelf vlamvatten wanneer de temperatuur te hoog wordt. De hete olie hoeft niet in contact te komen met open vuur om een vlam in de pan te veroorzaken.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl