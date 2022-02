Wasserij De Blinde zoekt ervaren Productieleider met gevoel voor mensen en proces

Wasserij De Blinde is een gevestigde naam in de textielreiniging; hier wordt al meer dan 100 jaar heerlijk fris gewassen. Vanuit onze moderne productielocatie zetten ca. 100 enthousiaste medewerkers zich dagelijks in om hotels te voorzien van schoon linnengoed. Om dat in nog betere banen te leiden verwelkomen wij graag een doortastende Productieleider (28-38 uur) in ons team.

We zoeken iemand die met zijn frisse blik procesverbeteringen kan realiseren. Iemand die bekend is met het opstellen van verbeterplannen, die weet hoe hij data moet lezen en interpreteren en hier acties aan weet te verbinden om het proces te optimaliseren. Weet jij onze mensen, techniek en proces te verbinden, dan zoeken wij jou!

Wie ben jij?

Jij hebt ervaring met het verbeteren van processen en ambieert hierin een kartrekker te zijn;

Je bent goed in organiseren en werkt gestructureerd;

Jij verbindt, begrijpt en hebt een goede antenne voor mensen.

Wat bieden wij?

Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring;

Een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd;

Een vakantietoeslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 6,83%;

Verloning per 4 weken;

40 procent vergoeding op een abonnement bij een sportschool;

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Textielverzorging;

Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende werkplek in Heerenveen;

Een werkomgeving die jij met je ideeën mede zelf vormgeeft;

Een informele werksfeer met collega’s die er net zoveel zin in hebben als jij;

Volop kansen voor ontwikkeling en groei.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Om 06.00 uur loop je de productie binnen. Je loopt langs de sorteerafdeling om te kijken hoeveel was al is aangeleverd. Voordat de productie start, sluit je aan bij de dagstart van één van jouw afdelingen. Vervolgens overleg je met de Assistent-Productleider of er moet worden opgeschaald en of de productiecapaciteit voldoende is.

Om 07.00 uur heb je je rondje over de productievloer gedaan en weet je wat er te doen staat vandaag. Onder het genot van koffie begin je aan de urenverwerking van de dag ervoor. Je evalueert met je collega-Productieleider de vorige productie dag: een half uur storing op een afdeling. Samen bekijken jullie de data en halen hier de acties van de dag uit.

Om feeling te houden met de output, ga je weer de vloer op en geniet je van de geur van schone was en mangels. Je controleert of de targets per productielijn worden gehaald en schakelt met de Assistent-Productieleider waar nodig.

Voor de lunchpauze schuif je aan bij het productieoverleg: waar lopen de afdelingen tegen aan. Je krijgt bruikbare informatie die je kunt meenemen naar het unitoverleg van de volgende dag.

Er komt een opmerking over transport: in verband met een evenement kunnen we niet in Amsterdam komen met onze vrachtwagens, de routes moeten worden omgegooid. Na het overleg loop je direct binnen bij de Unitmanager en samen met de Transportplanner lossen jullie dit op.

Dan is het lunchtijd; je collega’s bellen je op om even van een break in de kantine te genieten.

Om 14.00 uur heb je overleg met de Unitmanager. Diverse punten worden besproken: welke uitzendkrachten willen we een contract aanbieden en wat is de motivatie? Ook zijn jullie onderdeel van een verbeterproject bij de lakenmangels en hebben jullie metingen gedaan, waarvan de voortgang wordt besproken. Om 15.00 uur kijk je nog een laatste keer mee en krijgt de bevestiging dat alle was om 16.00 uur is verwerkt. Je schakelt met de expeditie om er zeker van te zijn dat alles is ingeboekt en wenst de collega’s die klaar zijn een fijne avond.

Om 16.00 uur wens je je collega`s een fijne avond en bedank je hen voor hun inzet en ga je samen met de rest van de collega’s met een voldaan gevoel naar huis!

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden en zou je het liefst gisteren aan de slag gaan? Of heb je juist wat twijfels en wil je vooral weten of jij voor deze functie de geschikte kandidaat bent? Wij horen in beide gevallen graag van je. Stuur je motivatiebrief met cv naar Elsa Faber via hr@deblinde.nl of neem bij vragen contact op met Elsa Faber via 0513-622634.

De sluitingsdatum van deze vacature is 6 maart 2022.