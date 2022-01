Warmtebeeldcamera om isolatielekken thuis opsporen

Met de camera kunnen warmtebeeldfoto's worden gemaakt die de temperatuursverschillen in de woning goed zichtbaar maken. Hiermee kunnen koudezones worden opgespoord. Dit duidt veelal op matige isolatie of een tochtkier. De camera geeft zo een goede indicatie waar in de woning nog winst valt te behalen op het gebied van isolatie en dat is zeker gelet op de stijgende energieprijzen nu actueel. De foto's die gemaakt worden, kunnen worden overgezet voor eigen gebuik op de smartphone of de eigen pc.

Bron: Topentwelonline.nl