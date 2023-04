Wapendropping wandel-beleeftocht

Tijdens de oorlog zijn op 5 januari 1945 18 containers met wapens gedropt in de Kleine Deelen tussen Tijnje en Aldeboarn. Nu start de tocht daar weer bij de kaasboerderij de Deelen. De Commissaris van de Koning, Arno Brok, opent het evenement op 8.45 met een korte toespraak.

De deelnemers worden met bussen van Aldeboarn naar de kaasboerderij gebracht. Minstens een half uur voor de start in Aldeboarn zijn.

De lange tocht van 20 km start om 9 uur. Elke 15 minuten starten 250 deelnemers, die een boekje krijgen met de toelichting op de beleefmomenten.

De middeltocht van 12 km start om 11.30 en de korte tocht van 5 km start om 12 uur.

Door zes toneelgroepen wordt in 15 beleefmomenten nagespeeld, wat die wapens hebben meegemaakt op locatie. Sommige beleefmomenten zijn vrij heftig, maar oorlog is heftig en daar willen we door deze beleving voor waarschuwen.

Het laatste beleefmoment is om 4 uur op het ijsbaanterrein in Aldeboarn, een openluchtspel genaamd: Oorlog kent alleen verliezers.

Om 2 uur bij de Deelen en om 5.15 bij Akkrum worden 11 parachutisten gedropt met hun oude bolle parachutes. Ze springen uit een oude tweedekker vliegtuig tussen de vleugels naar beneden. Dit vliegtuig is een Antonov uit de Tweede wereldoorlog, gemaakt in de Oekraïne bij Kyiv. Na de wende in Duitsland achtergebleven en door de Duitsers weer opgelapt. Aan de weg delen de parachutisten chocola uit zoals bij de bevrijding.

De tien basisscholen op de route, hebben of krijgen nog een les over oorlog en geweld. Daarbij ook wordt stilgestaan over de oorlog toen met Hitler en de oorlog nu met Poetin.