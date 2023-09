Wanneer kies je voor een kunstgras grasmat?

Iedere paar weken het gras maaien, sproeien in de zomer als het langdurig droog is. Dat is soms niet in te plannen met werk, gezin en andere bezigheden. Een makkelijke tuin heeft immers ook zijn voordelen. In zo’n geval is kiezen voorkunstgras een optie. Je krijgt een grasmat die, zeker voor het zicht, niet van echt is te onderscheiden. Je kunt kiezen uit verschillende soorten en uitvoeringen. Je kunt het gras dus helemaal aan je persoonlijke wensen aanpassen.

Kunstgras op het balkon

Wil je je balkon gezellig aankleden dan is kunstgras een uitkomst. Het is ook ideaal als je een baby of peuter hebt die je graag buiten wilt laten spelen. Op kunstgras kan de kleine lekker rondkruipen of rondstappen. Als hij valt is dat meestal geen ramp. Ook is het kunstgras aangenaam aan je blote voeten. Je kunt het uiteraard ook gebruiken op een dakterras. Ideaal want een grasmaaier op het dakterras gebruiken is vaak een hachelijke onderneming. En een gazon met de hand bijhouden is een karwei waar de meeste mensen geen zin in hebben.

Kunstgras op het sportveld

Kunstgras wordt ook veelvuldig toegepast op sportvelden. Zowel voetbalvelden als hockeyvelden worden voorzien van een grasmat van kunststof. Ook hier speelt het onderhoud een belangrijke rol. Een veld van echt gras moet wekelijks onderhouden worden. Dat kost flink wat geld uit de clubkas. Maar in de Nederlandse Eredivisie, de hoogste orde binnen het betaald voetbal, is kunstgras vanaf 2025 verboden. De clubs hebben met een meerderheid van stemmen gekozen voor echt gas. Daarmee komt een einde aan een tijdperk dat startte in 2003. Toen stapte betaald voetbalclub Heracles als eerste over op kunstgras. Niet zo vreemd, want de club had een leverancier van kunstgras als hoofdsponsor. Op hockeyvelden en ook bij amateurclubs wordt nog wel op kunstgras gespeeld. Een verbod lijkt daar voorlopig niet aan de orde.

Wat is de levensduur van kunstgras?

Kunstgras kan vele jaren meegaan. De levensduur hangt natuurlijk af van het ‘gebruik’. Een grasveld waar niet of nauwelijks op gelopen wordt zal het zeker langer volhouden dan een grasveld dat dient als speelveldje voor de kinderen met een schommel en een speelhuisje. Kunstgras kan bij slijtage of schade worden gerepareerd. Het is dus niet zo dat dan de complete grasmat altijd moet worden vervangen. Hiervoor kun je contact opnemen met de leverancier. Om te voorkomen dat het kunstgras verschuift of gaat omkrullen kun je speciale haken gebruiken. Die prik je eenvoudig op elke meter in het kunstgrasveld in de aarde. Bij een hoogpolig kunstgras zie je de haken niet zitten. Bij laagpolig gras kan dit wel het geval zijn. Laat je hier dus goed over informeren bij de aankoop van kunstgras. Een leverancier kan eventueel ook bij je thuis of op de sportlocatie langskomen om advies te geven over het plaatsen van kunstgras.