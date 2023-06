Wanneer is het in welk gebied aangenaam? Vakantietips voor elk seizoen

INGEZONDEN - Vakantie vieren veel mensen alleen in de zomer, maar het is verleidelijk om het hele jaar door tripjes te maken.

Ook in de herfst en de winter, als het in Nederland koud en druilerig is. Hieronder vind je per seizoen een vakantietip met flinke kans op ideaal weer.

Zomer: de groene heuvels, boeiende steden en heerlijke sfeer in Ierland

Tik rondreis ierland in voor een verrassende zomervakantie. Dit land staat natuurlijk bekend om zijn natuur die varieert van ruig tot lieflijk. Uitwaaien aan de witte stranden wissel je af met bezoekjes aan de interessante steden als Cork, Belfast, Galway en Dublin. In de landelijk gelegen dorpjes is altijd wel een pub te vinden om met de vriendelijke locals in contact te komen. En wie weet een portie live muziek mee te pakken, want daar zijn de Ieren gek op. Je bent hier makkelijk twee of drie weken zoet!

Herfstbreak: op stedentrip naar Kopenhagen of Berlijn

Kopenhagen en Berlijn zijn, met hun net iets zachtere klimaten dan het Nederlandse, echte aanraders voor een stedentrip in de herfst. Die maak je ook in Ierland, maar daar was je al in de zomer. Zo rond oktober zet je koers naar de stad van pretpark Tivoli, De Kleine Zeemeermin in de mooie haven en het vele design in de heerlijke winkelstraten. Of je rijdt per trein naar het minstens zo hippe Berlijn, waar je op bijna elke straathoek geconfronteerd wordt met de turbulente geschiedenis, maar anno nu een mondiale en progressieve ambiance heerst. Van de Eastside Gallery tot de Fernsehturm, tijdens een weekend Berlijn verveelt niemand zich.

Winter: het slechte weer ontvluchten in Andalusië

Relaxen aan het strand, cultuur snuiven en natuurlijk de architectuur van Córdoba, Granada en Sevilla bewonderen - en dat in het zonnetje. De winter is het tijdstip om even aan het Nederlandse weer te ontsnappen. Er zijn talloze senioren die een vakantiehuisje aan één van de Spaanse costa's hebben, maar in Andalusië onttrek je je aan het massatoerisme van die kuststeden.

De lente vieren in betoverend Toscane

Waar is de lente mooier dan in knalgroen Toscane? Een rit in pakweg maart of april door de Val d'Orcia is nog net geen sprookje en in door toeristen nog onontgonnen steden als Arezzo en Livorno ga je op in het druk kakelende Italiaanse leven. Maar heb je Siena, Florence, Volterra, Pienza en Pisa nog niet gezien, dan pak je nu je kans. Ook omdat de beroemde gerechten en wijnen uit deze regio geliefd zijn bij mensen over de hele wereld.