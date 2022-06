Wandeltips Mar-Athon Sneek

1. Loop je wandelschoenen goed in

Dit is één van de meest gemaakte fouten. Goede (persoonlijk aangemeten) wandelschoenen zijn een must voor een lange wandeltocht, zorg er ook voor dat je ze goed inloopt. Loop in ieder geval één keer een langere tocht op de nieuwe schoenen en enkele keren een kortere afstand. Het inlopen van wandelschoenen voorkomt blaren en kramp.

2. Maak voldoende trainingskilometers

Onderschat de afstand niet. Je spieren, pezen en voeten moeten wennen aan het lopen van grote afstanden. Doe in aanloop naar de Mar-athon een aantal lange wandeltochten als training. Bouw de afstand die je loopt iedere week een klein beetje uit. Zo wen je langzaam aan het lang achter elkaar wandelen.

3. Investeer in goede wandelsokken

Naast schoenen zijn goede wandelsokken een must-have. Goede sokken zijn naadloos, voeren vocht goed af en voorkomen wrijving. Welke sokken het beste bij jou passen is heel persoonlijk. Wanneer je bijvoorbeeld erg smalle voeten hebt kan een dikker paar sokken helpen voor een betere pasvorm in de schoenen. Kom gerust eens bij Bij Folkert (zie op: http://www.bijfolkert.nl/ ) langs voor persoonlijk advies.