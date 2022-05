Wandelsokken, ben jij er al bekend mee?

Het klinkt misschien onbelangrijk, maar wanneer je bij een wandeling geen goede sokken aantrekt kan dit nog vervelende gevolgen hebben. Het is dus fijn om de juiste sokken te dragen die bij jou passen. Maar wat zijn wandelsokken nu precies? En welke wandelsokken moet ik nu kiezen?

Wat zijn wandelsokken?

Wandelsokken zijn anders gevormd dan normale sokken of sportsokken. De sokken zijn namelijk anatomisch gevormd. De sokken zijn dus in de vorm van je voeten gemaakt. Normaal gesproken komt het wel eens voor dat je nog wat ruimte over hebt in de sok, dit is bij de wandelsokken niet het geval. De sok sluit helemaal aan rondom de voeten, waardoor er geen eventuele irritaties kunnen ontstaan. De reden van de L en R die op de sokken staan, gaan dus over welke sok op welke voet moet. Dit doe je zodat je geen irritaties krijgt. In de wandelsokken zit wol verwerkt, dit zorgt voor warmte, maar ook dat het eventuele vocht naar buiten wordt afgevoerd. Daarnaast zijn de naden die in de sokken voorkomen erg plat, waardoor je ze minder of zelfs niet zal voelen. Je hebt dan dus ook minder wrijving, waardoor je ook minder kans op eventuele blaren of irritaties loopt.

Wat gebeurt er als ik geen sportsokken gebruik?

Wanneer je sportsokken zou gebruiken voor de lange wandeling zou dit minder goed uitpakken. De sportsokken zijn namelijk gemaakt van een andere stof. De stof van sportsokken is namelijk vaak van synthetisch materiaal. Hierdoor zullen je voeten sneller gaan zweten. Voor een lange wandeling wil je dit graag voorkomen. Doordat de voeten gaan zweten, ontstaan er ook eerder blaren. Hierdoor wordt de wandeling minder fijn en loop je ook nog eens je voeten kapot.

Verschillende pasvormen

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is het bij wandelsokken van belang dat de sokken goed aansluiten op de voet. Daarom heb je ook wandelsokken heren en wandelsokken dames. De voeten van beide zijn namelijk anders. Zo heeft een man vaak wat bredere voeten en zijn ze gemiddeld groter dan een damesvoet. De sokken worden hier dan ook op aangepast. Vaak zijn er meerdere modellen. Iedereen heeft natuurlijk weer net wat andere voeten. Door de verschillende modellen, zit er wel een sok tussen die goed aansluit.

Hoe lang is de wandeling?

Natuurlijk verschil een wandeling ook erg veel. Hoe langer de wandeling, hoe eerder je last zult krijgen van je voeten. Daarnaast heeft de een meer een voorkeur voor wat dunnere lage sokken, terwijl de ander het liefst zo dik en hoog mogelijke sokken draagt. Het is dus ook erg uitproberen. Wanneer je een korte wandeling met warm weer gaat maken, kun je misschien wat dunnere sokken aandoen. Vaak zie je dat mensen meer last hebben van te dikke sokken dan te dunne. Kijk vooral naar wat je zelf het lekkerste vindt zitten. Hoe beter jij je voelt in de sokken, hoe beter de wandeling uiteindelijk gaat.