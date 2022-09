Wandelen door Hindeloopen tijdens het UIT Festival

HINDELOOPEN - Het nieuwe culturele seizoen 2022-2023 in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt zaterdag 10 september afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân. Het thema is dit jaar ‘Fierder’. Hindeloopen biedt bezoekers van dit mooie stadje gratis stadswandelingen aan.

Onder begeleiding van een professionele gids in het Hindelooper kostuum krijgt u veel te zien van en te horen over de rijke geschiedenis van Hindeloopen! Bij enkele locaties wordt even stil gestaan, o.a. bij Oud Hindelooper Kunst Roosje anno 1894, het Hus fan Ham en de Blauwe Loods waar een optreden wordt gegeven door het Viswijvenkoor Grietje Sprot om 15.30 uur en de Muziektent waar een optreden wordt gegeven door de zang- en dansgroep Aald Hielpen om 14.15 uur. Om 13.30 uur staan er gidsen voor u klaar bij Museum Hindeloopen, Dijkweg 1. Opgave is niet nodig.