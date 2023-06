Wandelaars Mar-athon Sneek zijn gestart

Via het Rasterhoffpark verlieten de wandelaars de stad en rond 9.30 uur passeerden de laatste deelnemers de eerste stempelpost in Oppenhuizen.

De route is deze keer iets aangepast. Vanaf de Noarder Aldewei wordt richting Terherne twee keer een oversteek over het water gemaakt. De deelnemers lopen dit stuk over onverhard pad langs het water met een uniek uitzicht over de Friese Meren.

In totaal zijn er 4.500 deelnemers aan de Mar-athon, verdeeld over meerdere afstanden. Naast de hele, is er nog de halve marathon met start in Terherne en een tocht vanaf De Potten over 7,5 kilometer naar Sneek. Vanavond komen de hardopers in actie voor de halve marathon en de 7,5 kilometer.