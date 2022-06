Wandelaars Mar-athon laten Sneek achter zich

Het rondje Snitser Mar is begonnen. Met nog 40 wandelkilometers voor de boeg wordt de weg vervolgd via Top en Twel richting Blokslootpolder.



Van een frisse start is amper sprake. Het voelde vanochtend gelijk al warm en klam aan. Dat wordt veel drinken onderweg, maar goed gemutst en vol goede moed gaan de wandelaars een mooie dag tegemoet. De eerste wandelaars van de hele marathon worden halverwege de middag weer in Sneek terug verwacht.