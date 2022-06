Wall of Fame van jubilerend HJSC is voltooid

JUTRIJP-HOMMERTS - Voetbalvereniging HJSC bestaat 75 jaar en in alle opzichten verloopt het jubileumjaar met diverse activiteiten zeer voorspoedig. Dit weekend zijn de HJSC-dagen en op zaterdagochtend is het alweer gezellig druk op sportpark 'Oan it Far' met een voetbalmorgen voor de samenwerkende jeugd van Oudega, Heeg en HJSC. Het weekend wordt afgesloten met een gezellige avond in de feesttent.

Maar er wordt ook alvast vooruit geblikt op het duel diezelfde middag tussen HJSC en Ouwe Syl. HJSC moet deze wedstrijd winnen voor handhaving in de 4e klasse. Bestuurslid Durk van der Gaast hoopt dat dit ook gaat gebeuren. "Anders zou dat toch wel een domper op de feestvreugde zijn".

Wall of Fame

De historie van de club wordt verteld in de Wall of Fame, het pronkstuk van de jubilaris met 75 anekdotes op één lang bord. De Wall of Fame vertelt over historische feiten, opmerkelijke verhalen, en belevenissen, markante bestuursleden, trouwe vrijwilligers en local heroes, HJSC vaders en zoons en nog veel meer. Het zijn deze verhalen die HJSC kleurrijk hebben gemaakt en als een geschiedenisboek lezen. Zaterdagochtend werd het 75e bordje opgehangen en daarmee is de cirkel rond. Grien en Wyt. Foar Atyd! Zo staat op het eerste en laatste bord te lezen.



De samenstellers van de Wall of Fame zijn Peter van der Meeren, Cor de Boer en Piet Jan Nauta. Het materiaal werd beschikbaar gesteld door Kingma Bouw. Copy To Print zorgde voor de druk van de borden/de tegels en de fraaie vormgeving is het werk van Alie Veenhuizen. Het laatste en 75e bordje werd zaterdagochtend opgehangen. Alie Veenhuizen was hier speciaal voor uitgenodigd en samen met Cor de Boer en met behulp van de schroefboormachine van Cor werd het HJSC-meesterwerk voltooid. Het is de bedoeling dat de Wall of Fame vanaf volgende week aan de muur van de staantribune op het sportveld wordt gehangen.



Mineur

Helaas verliep de nacompetitiewedstrijd in mineur voor HJSC. Het werd een zenuwslopende middag voor de spelers en de talrijke toeschouwers. Na 120 minuten voetbal stond er een 2-2 gelijkspel op het scorebord en moesten strafschoppen uitsluitsel geven. Daarin delfde HJSC het onderspit tegen Ouwe Syl uit Oudebildtzijl. De 75 jarige dorpsclub uit het tweelingdorp degradeert daarmee naar de 5e klasse en wat Durk van der Gaast en zijn clubkompanen juist vandaag liever niet zagen gebeuren, vond toch plaats. Hopelijk vind er in de feesttent alsnog een mooie afsluiting van de HJSC dagen plaats.