Walk into the Light in IJlst

IJLST- Op donderdag 7 september organiseert GGZ Friesland in samenwerking met ons en andere partners een Walk into the light.

Een wandeling naar het licht om stil te staan bij de mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen. En om aandacht te vragen voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten en hun naasten. Na de eerste editie vorig jaar in Harlingen, vindt de Walk into the Light dit jaar plaats in IJlst.

Loop jij mee?

Wanneer: 7 september 2023

Tijd: van 6.00 tot 8.00 uur

Locatie: Stadslaan 75 in IJlst

Meld je aan voor de Walk into the Light. Deelname is gratis.

Gezamenlijk maken we bij zonsopkomst een wandeling van ongeveer 4 km in en om IJlst. Na de wandeling staan we met elkaar stil bij hen die ons ontvallen zijn door suïcide, bij naasten van suïcidaliteit en bij hen die nu te maken hebben met suïcidale gedachten.

Iedereen is welkom om mee te wandelen en om samen stil te staan bij het thema suïcidepreventie.

Voor meer informatie kijk op de website van Walk into the Light.

'1KZ1EJ3’-bankjes in alle dorpen en steden

Tijdens de Walk into the Light wordt het eerste openbare bankje onthuld in onze gemeente van de 1KZ1EJ3-bankjes campagne.

1KZ1EJ3 is een campagne van stichting 113 Zelfmoordpreventie. We starten in het najaar met deze campagne om mensen aan te moedigen hier het gesprek over aan te gaan. Het bankje in IJlst is het eerste bankje dat een plaatje krijgt met de tekst ‘Een goed gesprek begint bij iemand écht zien’.

De komende maanden gaan we meer bekendheid geven aan dit thema. In alle 69 steden en dorpen komt een 1KZ1EJ3-bankje, om zo een plek te maken voor een goed gesprek.