SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Wajer Yachts.

“Per ongeluk is in de Werkfestivalkrant geschreven dat Wajer Yachts haar deuren opent voor bezoekers, maar dat is niet het geval. Ze zijn natuurlijk wel te vinden op het Festivalplein bij Hoekstra Transport!”

"Wajer Yachts bouwt zeer snelle en luxe open dagboten. Onze jachten staan bekend om hun eigentijdse elegantie, adembenemende prestaties en toonaangevende innovaties. Wij bouwen elke Wajer volledig met de hand en volledig in huis. Al onze boten worden met de hand gemaakt in Noord-Nederland. De ambachtslieden van Wajer zijn enorm toegewijd en bekwaam in hun eigen vakgebied. We hebben specialisten van wereldklasse in houtbewerking, technologische systemen, ontwerp, epoxyconstructie en meer. En omdat ze handgemaakt zijn, zijn geen twee boten hetzelfde. Bovendien kan elk model worden geïndividualiseerd en wordt het op bestelling gemaakt. Daarnaast kunnen alle Wajer-eigenaren vertrouwen op een uitstekende service. Het uitgangspunt daarbij is het volledig ontzorgen van de klant is, zodat deze ten alle tijden de ultieme vaarbeleving heeft.

Bij Wajer Yachts gaan we op volle kracht vooruit. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen om onze Wajer-familie te komen versterken. Deel uitmaken van Wajer betekent deel uitmaken van een team van experts die onvermoeibare perfectionisten zijn, oog hebben voor detail en voor elkaar. We maken graag kennis met je tijdens het Werkfestival en dan vertellen wij je meer over een carrière bij ons."

It Butlan 16 8621 DV Heeg | https://www.wajer.com/

