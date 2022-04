Wajer Yachts uit Heeg uitgeroepen tot Friese Onderneming van het Jaar 2022

SNEEK - Wajer Yachts uit Heeg is de Friese Onderneming van het Jaar 2022 geworden. Op dinsdag 12 april vond in Sneek de finale van de Verkiezing Friese Onderneming van het jaar 2022 plaats. Commissaris van de Koning, Arno Brok overhandigde de prijs aan Dries Wajer van Wajer Yachts. De jury roemt het bedrijf omdat deze scheepsbouwer verder gaat dan de Friese grenzen. ‘Het is een parel in Friesland én bovenal een internationale diamant. Het gaat niet alleen om het bouwen van bijzondere jachten maar om een totaalconcept. Dat maakt dit bedrijf een waardig winnaar”, aldus juryvoorzitter gedeputeerde Friso Douwstra

De andere twee finalisten A.P. van den Berg uit Heerenveen en Jongia Mixing Technology uit Leeuwarden waren samen met de winnaar doorgedrongen tot de finale. De jury bezocht gedurende één dag de finalisten en had bedrijfsinformatie uit de Business Maturity scan, een scan over vitaliteit en een scan over de financiële resultaten en positie van de bedrijven. Alle finalisten hebben zich tweemaal gepresenteerd aan de jury en zijn intensief door hen bevraagd. Tijdens de halve finale in maart haalden drie genomineerden de finalestrijd niet. Deze zes halve finalisten bleven over uit een longlist van tientallen bedrijven.



Bij het programma waren ruim 300 ondernemers en bestuurders aanwezig. De binnenstad van Sneek was het decor. In de Kolk bij de Waterpoort lag een drijvend podium waar de jury de finalisten voor de laatste maal onderwierp aan een vragenvuur. Het publiek keek toe vanuit sloepen. Elske DeWall presenteerde het programma. Na 5 jaar ‘dienst’ namen René de Heij (onderneemt in PROBO) en Jennifer Westers (onderneemt in WestCord Hotels) afscheid als jurylid. Naast hen bestond de jury van de Friese Onderneming van het Jaar 2022 uit Pieter Kooi (winnaar van 2021 en onderneemt in Kooi) en stond voor de eerste keer onder leiding van voorzitter Friso Douwstra, gedeputeerde Economische Zaken van de Provinsje Fryslân.