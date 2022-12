Wajer Yachts opent boothuis ontworpen door Studio Piet Boon

HEEG- Op het terrein van de jachtwerf in Heeg (Friesland) heeft Wajer Yachts een nieuw boothuis geopend onder design directie van Studio Piet Boon. Het 350m2 tellende gebouw is volledig ontworpen rondom de Wajer jachten en weerspiegelt het vakmanschap en de passie voor materialen. Eyecatcher is de gigantische inpandige ligplaats van 8 bij 27 meter waar zelfs het grootste model, de Wajer 77, naar binnen kan. Naast de ontvangstruimte, die uitzicht heeft op de ligplaats, biedt het boothuis vergaderruimtes, lounges en terrassen. Zie video hier.

Wajer Yachts heeft het boothuis laten bouwen om klanten in een inspirerende omgeving te verwelkomen die volledig is afgestemd op de jachten. De open haard, grote fauteuils en ruime leefkeuken zorgen voor een huiselijke sfeer. De ontvangstruimte, waar klanten de kleuren en materialen voor hun Wajer kunnen selecteren, biedt middels een glaswand uitzicht op de inpandige ligplaats. Vanaf het eikenhouten bordes is het zicht op de boten, die met spots worden aangelicht, nóg beter. Ook is gedacht aan een koffie- en champagnebar voor extra feestelijke opleveringen.

Exterieur

De buitenkant van het boothuis is robuust en tijdloos, met geïsoleerde buitenbeplating en geprofileerde zwart stalen platen voor het dak. Het pand is omrand door brede houten steigers die overgaan in terrassen van eikenhout. Grenzend aan één van de terrassen is ruimte gemaakt voor 5 ligplekken.

Interieur

Het interieur oogt rijk en gebalanceerd, met hoge plafonds van 3,5 meter en een minutieus doordacht lichtplan. De grote vloertegels van 1.20 bij 1.20 meter sluiten qua kleur naadloos aan op de wanden. Ook de stalen binnendeuren en kozijnen hebben dezelfde kleur. Een zwevend akoestisch plafond, dat wordt geaccentueerd door verlichting rondom, zorgt voor een prettige demping.

Het meubelmaatwerk, tevens ontworpen door Studio Piet Boon, is gemaakt van massief eiken met Belgisch hardstenen details. Alle schaalmodellen, brochures en (kleur)stalen kunnen hierin opgeborgen en tentoongesteld worden.

Zelfvoorzienend

Het boothuis wordt verwarmd door middel van vloerverwarming via een warmtepomp die gekoppeld is aan 720 zonnepanelen op het dak van de productiehallen.

Dries Wajer, Managing Director Wajer Yachts: “Het Boothuis is als een jas om onze jachten heen gebouwd, alles is erop gericht om de kwaliteit en liefde voor het product te ervaren. We kunnen niet wachten om onze klanten uit binnen- en buitenland er te ontvangen.”

Designer Piet Boon: “Het DNA van Piet Boon en Wajer komt op veel punten overeen. We zijn twee Nederlandse bedrijven met wereldwijd bereik die staan voor tijdloos en elegant design. In het ontwerp voor dit boothuis komen onze expertise en kwaliteiten samen”.

Credits

Design: Studio Piet Boon

Uitvoerend architect: Pieter Jukema

Aannemer: Cor Flapper

Bouwbegeleider: Jan Thieme

Meubelwerk: Octoplus



Over Wajer Yachts

Wajer Yachts is een Nederlands familiebedrijf, gevestigd in Friesland. Wij bouwen krachtige, luxe open dagboten tot 77 voet. Tijdloos design, comfort en ultieme prestaties kenmerken onze jachten. Alle Wajers worden volledig met de hand gebouwd op onze werven in Friesland. Met extreem oog voor detail en voorzien van de meest innovatieve technologieën. In combinatie met ons unieke Wajer Care serviceprogramma bieden wij een zorgeloze vaarervaring aan al onze klanten.

Wajer heeft service hubs in Nederland, Frankrijk, Spanje en Amerika. De vloot bestaat momenteel uit de Wajer 37, 38, 38 S, 38 L en de Wajer 55, 55 S, 55 HT en 77.

Ga voor meer informatie naar www.wajer.com