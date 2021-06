Wad’n trein, feestelijk onthuld door Wad-operazanger Albert Bonnema

Albert Bonnema, operazanger van onder ander de Wadopera bij Paesens-Moddergat, onthulde met een prachtige passage uit Grimes deze speciale trein. Visit Wadden en Arriva toverden samen het toilet en de wanden er omheen om tot een ware belevenis. Met de mooiste foto’s en een gedicht dromen reizigers voortaan even weg richting de wadden.

Duurzame samenwerking



Visit Wadden is trots op de nieuwe Wad-trein. Directeur Marten Cnossen over de samenwerking met Arriva “Wij willen duurzaam toerisme stimuleren. En wat past daar dan beter bij dan het duurzamere openbaar vervoer van Arriva? Ook al rijdt de trein niet altijd in het waddengebied, de Wad-trein stimuleert reizigers om het waddengebied te bezoeken. Uiteraard per trein of bus van Arriva.” Ook Milfred Hart, regiodirecteur Arriva Nederland is blij met deze mooie trein. “Het Wad verbindt natuurlijk de beide provincies waar wij met onze treinen rijden. Zo reis je door en langs prachtige gebieden en wie wil er nou niet wegdromen tijdens de treinreis. Onze milieuvriendelijke treinen brengen je tot aan de wadden.”

Mooiste waddenfoto’s op het toilet



Om van deze trein een echte Wad-trein te maken heeft Visit Wadden het toilet en de wanden eromheen mogen restylen voor het ultieme waddengevoel. De mooiste beelden en zelfs een gedicht komen je hier tegemoet. Als je in dit deel van de trein staat of zit te wachten waan je je alvast op het wad en in de zilte zeelucht. Ook binnen in het toilet maak je kennis met het waddengebied. En naast de foto’s biedt Visit Wadden op de speciale website Treinvolverhalen.nl van Arriva nog meer inspiratie voor de treinreizigers.

Dag van het Wad



Visit Wadden organiseert op zaterdag 26 juni de Dag van het Wad. Tijdens de Dag van het Wad (www.dagvanhetwad.nl) organiseren ondernemers in het gebied voorproefjes van hun activiteiten. Denk aan het proeven van typische waddenhapjes tijdens een mini proeverij, even met je voeten in het slik staan of het schilderen van schelpen. Allemaal activiteiten in het teken van het ultieme waddengevoel. Ook de Wad-trein zal dan te zien zijn op de Noordelijke treinlijnen.

Wadopera

Naast de prachtige Wad-trein en de Dag van het Wad vindt ook de Wadopera Peter Grimes plaats. Op een unieke locatie: achter de dijk bij Paesens-Moddergat (Friesland). Omringd door de ruige pracht van het waddengebied vertellen ruim 150 zangers, musici en acteurs het aangrijpende verhaal van visser Peter Grimes. De opera is te zien van 10 t/m 24 september 2021.

18 nieuwe WINK-treinen

De Wad-trein is één van de 18 nieuwe WINK-treinen die met behulp van een namenwedstrijd een unieke naam van een bestemming heeft gekregen. Na 700 unieke inzendingen en bijna 10.000 stemmen selecteerde de jury uiteindelijk 18 bestemmingen. Samen met de naamgevers tovert Arriva de toiletten en de wanden er omheen in de treinen om tot een ware belevenis. De WINK-treinen rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een synthetische diesel, waardoor een CO2 reductie van 90 procent gerealiseerd wordt. Net als de vernieuwde GTW-treinen zijn de WINK-treinen voorzien van alle gemakken voor een comfortabele treinreis. Kijk voor meer informatie op Arriva.nl/voorjou