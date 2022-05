Wachtlijsten bij het Antonius Ziekenhuis blijven lang door personeelstekort

SNEEK - Bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek zijn de wachtlijsten nog steeds lang door veel ziekteverzuim en een algemeen personeelstekort. Een oplossing is niet zomaar gevonden.

Het Antonius Ziekenhuis heeft ook een vestiging in Emmeloord, maar de operaties vinden alleen plaats in Sneek. Het inhalen van uitgestelde zorgen verloopt langzamer dan gehoopt. De wachtlijsten bij het ziekenhuis ontstonden toen de reguliere zorg in de coronatijd afgeschaald werd.

"We hebben nog genoeg bedden en operatiekamers", zegt Wybren de Graaf, het hoofd van de afdeling zorglogistiek. "Maar als je geen assistenten en verpleegkundigen hebt, dan wordt het lastig. En iemand opleiden is ook niet zomaar klaar."

Veel extra wachtenden

Uit de meest recente schatting van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat tussen de 100.000 en 120.000 patiënten extra op de wachtlijsten staan. "Dit is zorgelijk, omdat mensen hierdoor langer moeten wachten op zorg", schrijft de NZa.

De zorgautoriteit stelt ook vast dat het ziekenhuizen in het hele land niet lukt om de wachtlijsten te verkorten.

Bron: Omrop Fryslân