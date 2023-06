Waarschuwingen voor blauwalg op meerdere zwemlocaties in gemeente SWF

SUDWEST-FRYSLAN - Voor de zwemlocatie Pottenstrand in Sneek geldt momenteel een negatief zwemadvies voor blauwalg. Zwemmen wordt afgeraden op deze locatie. Ook voor de Aldegeaster Brekken in Oudega, Indijk bij Woudsend en het strandje Heeg geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg.

Blauwalg

In de zomerperiode kan er blauwalg in het oppervlaktewater ontstaan. Contact met blauwalg kan zorgen voor maag- en darmklachten en huidirritatie. Blauwalg kan ook gevaarlijk zijn voor honden. Daarom wordt in gemeente Súdwest-Fryslân regelmatig de kwaliteit van een aantal officiële zwemlocaties in de gemeente gecontroleerd.

Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl.