Waarom moet je absoluut overstappen van zorgverzekeraar?

Dat is zonde, want hiermee laat je elk jaar heel wat geld liggen. Zorgverzekeraars mogen namelijk zelf de hoogte van hun premie bepalen terwijl de inhoud van de basisverzekering bij elke zorgverzekeraar vrijwel hetzelfde is. In de wet is vastgelegd welke medisch noodzakelijke kosten vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. De zorgpremies 2022 kun je hier op 3 manieren vergelijken.

Zorgverzekeringen vergelijken

De goedkoopste zorgverzekering is hier te vinden. De meest simpele manier van vergelijken is het kijken naar de hoogte van de premies. Deze vind je op een vergelijkingssite overzichtelijk bij elkaar in een tabel. Daarnaast kan je de zorgverzekeringen rangschikken op waardering. Wil je wat meer zaken vergelijken? Ga dan naar de uitgebreide zorgvergelijker.

Dit is handig als je nu al weet dat je specifieke zorg nodig hebt die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Zo vergelijk je eenvoudig de aanvullende verzekeringspakketten van diverse verzekeraars. De derde manier om verzekeringen te vergelijken is gericht op zoek te gaan naar de zorg die jij nodig hebt. Draag jij een bril of heb je lenzen? Kijk welke zorgverzekering op dat gebied voor jou het meest voordelig is. Uiterlijk 31 december zeg je je oude verzekering op en sluit je je nieuwe verzekering af.

18 jaar eindelijk volwassen! En dan?

Je bent 18 jaar geworden en daarmee ben je voor de wet volwassen. Gefeliciteerd! Naast allerlei rechten komen daar ook plichten bij kijken, zoals het zelf afsluiten van een zorgverzekering. Tot je achttiende ben je meeverzekerd via je ouders. Als je 18 jaar bent, moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Welke zorgverzekering is interessant voor jongeren? De meeste jongeren hebben niet veel zorgkosten en dan is een basisverzekering vaak voldoende. Geldt dit niet voor jou en bezoek je regelmatig een fysiotherapeut of ben je onder behandeling bij een homeopaat? Sluit dan ook een aanvullende verzekering af.

Neem de tijd om verschillende verzekeringen te vergelijken op één van de vele vergelijkingssites. Dit betaalt zich zeker terug! Vergeet ook niet je zorgtoeslag aan te vragen. Vaak heb je nog niet zoveel inkomen en dan betaalt de overheid mee aan jouw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Zorgtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst.